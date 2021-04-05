Место проведения мероприятия журналистам сообщат позже

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию уже совсем скоро. Кремль определился с датой – мероприятие пройдет 21 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает РИА "Новости", место, где лидер россиян обратится к парламенту РФ станет известно позже. Когда будет выбран адрес, об этом сразу сообщат журналистам для аккредитации, добавляет RT.

Ранее глава коммунистов Геннадий Зюганов отмечал, что текст послания переписывался раз пять. По его мнению, Путин готовит что-то серьезное.