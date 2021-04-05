В МИД Украины высказались против денонсации договора

В Верховную раду Украины поступил законопроект о прекращении "Харьковских соглашений". Однако в МИД страны призвали не допустить того, чтобы документ, который Москва и Киев подписали в 2010 году, стал недействительным.

Речь идет о договоре, который касается продления нахождения Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года. Представитель украинского ведомства Олег Николенко заявил, что в случае разрыва соглашения Украине будет непросто наказать Россию за "оккупацию" полуострова. Дипломат утверждает, что документ станет одним из козырей его страны в международных судах, а также позволит запросить компенсацию.

По его словам, в документе прописан временный характер базирования ЧФ. К тому же у России по нему есть ряд обязательств, например, военным запрещалось иметь ядерное оружие. Также, как добавил Николенко, в соглашении указывается, что Россия обязана "уважать суверенитет и законодательство Украины". МИД Незалежной сделает все, чтобы не допустить разрыва соглашения, передает "Левый берег".

Договор, подписанный 11 лет назад, предусматривал, что Черноморский флот будет находиться в Крыму еще 25 лет. Киев же получал скидку на российский газ на 30%, но не больше чем на 100 долларов за кубометр. Однако в 2014-м году Крым воссоединился с РФ в результате референдума.

Тем временем СБУ проводит расследование по факту госизмены депутатами, которые подписали эти "Харьковские соглашения".