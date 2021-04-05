Речь главы государства может всех удивить

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 21 апреля 2021 года. Подготовка к мероприятию идет в обстановке строгой секретности. Как пояснил политолог Сергей Марков, "в условиях гибридной войны власти просто вынуждены осторожничать".

О чем намерен говорить президент, Кремль не распространяется. Но есть моменты, обойти которые не получится. В частности, это российско-американские отношения, а также возможная война в Донбассе, отметил Марков в комментарии "ПолитРоссии".

Внутренняя повестка будет крутиться вокруг двух важных тем – предстоящих в сентябре выборов в Госдуму и здравоохранения. Политолог допустил, что президент предложит новые формы поддержки пенсионеров, бюджетников, других льготных категорий граждан. Причем все заявления, даже выглядящие популистскими, будут реализованы, заверил Марков.

Что касается медицины, то тут, с одной стороны, налицо успехи России в борьбе с коронавирусом, с другой – проблемы в системе здравоохранения, которые обнажила пандемия. Так что в этой сфере стоит ожидать революционных перемен после послания президента, предсказал Марков.

Но это темы, которые очевидны. А, по мнению политолога, нынешнее послание может всех удивить. Как известно, президент работает над ним с начала марта в обстановке строгой секретности.

"Послание Путина готовится как настоящая спецоперация",

– провел параллели Марков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил дату Послания, но отметил, что место мероприятия будет объявлено позже.