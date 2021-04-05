Москва и Вашингтон ведут диалог об Украине на высшем уровне

На Смоленской площади обратили внимание американской стороны, что Незалежная игнорирует выполнение Минских соглашений

Россия и США на высшем уровне контактируют друг с другом по украинской тематике. Москва назвала беспочвенным обвинения со стороны Вашингтона о якобы дестабилизации РФ ситуации на границе с Незалежной. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", – цитирует РИА "Новости" представителя МИД.

Дипломат отметил, что ранее Вашингтон высказал Москве свою озабоченность якобы военной активностью наших войск вблизи украинских рубежей.

"Мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна", добавил Рябков.

Российская сторона обратила внимание американцев, что это Украина неприемлемо себя ведет – так, киевский режим не просто не выполняет Минские соглашения, а всячески пытается их вообще отрицать. Стабилизации обстановке в Донбассе, подчеркнул замминистра, способствовало, если бы власти США озаботились именно этой проблемой.

Ранее в понедельник, 5 апреля, Кремль уже прокомментировал страхи Запада по поводу "блуждающих" войск ВС РФ вдоль украинской границы. В Москве подчеркнули, что наши военнослужащие и техника имеют право передислоцироваться по своим маршрутам внутри страны согласно планам Миобороны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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