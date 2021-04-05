Латвия накажет граждан за показ советской техники

Латвия накажет граждан за показ советской техники
Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Республике пытаются найти повод для демонтажа с памятников победителям в Великой Отечественной войне танков и пушек

За публичную демонстрацию военной техники времен СССР и нацистской Германии в Латвии будут карать штрафами. С такой инициативой выступили депутаты латвийского национального объединения "Все – Латвии". Об этом передают сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу республиканского Сейма.

Данный законопроект парламент должен рассмотреть в трех чтениях.

"Цель поправок к Административному кодексу – демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков во времена СССР", – говорится в аннотации к документу.

Народные избранники предлагают штрафовать нарушителей, публично демонстрирующих советские или нацистские танки и пушки вне музеев и дольше 30 дней. Физлиц ждет предупреждение или штраф до €350, юридическим лицам грозят также предупреждением или штрафом до €2900.

Осталось понять, коснется ли это действующих армий бывшего СЭВ или экс-советских республик, которые в рамках совместных учений могут нагрянуть на территорию Латвии с техникой, которая произведена еще в годы СССР. Например, таковая имеется на вооружении нынешней Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
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Гость182529
Есть на природе маленкая причка которая спить поднятыми вверх ногами . Когда у неё спросили зачем так спять она ответила что если вдруг падает небо то она будут удержать. Латвия тоже будеть показыват себя как будут удержать небо
Тварь безграмотная!
Гость182529
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Есть на природе маленкая причка которая спить поднятыми вверх ногами . Когда у неё спросили зачем так спять она ответила что если вдруг падает небо то она будут удержать. Латвия тоже будеть показыват себя как будут удержать небо
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