Радикалы надругались над флагом России в центре Киева

Радикалы надругались над флагом России в центре Киева
Фото: Paul Zinken/ZB/www.globallookpress.com
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Граждане неизвестной гражданской принадлежности сожгли наш госсимвол в знак солидарности с белорусской оппозицией

Неизвестные радикалы сожгли флаг России в центре Киева в знак поддержки белорусской оппозиции. Об этом сообщает телеграм-канал "Выпускайте Кракена!".

Гражданство поджигателей государственного символа РФ при этом осталось неизвестным.

Акция в поддержку белорусских оппозиционеров, которые с августа прошлого года пытаются свергнуть власть президента Александра Лукашенко, состоялась на Майдане.

Судя по видеокадрам, появившимся в Сети, несколько активистов вышли на площадь с бело-красно-белыми полотнищами. Активисты выкрикивали лозунг "Жыве Беларусь!" (известную кричалку оппозиции и ура-патриотов Республики "Да здравствует Белоруссия!") и украинский националистический лозунг "Слава Украине!".

В какой-то момент двое демонстрантов достали российский стяг, облили его горючей жидкостью, подожгли и бросили на брусчатку. При этом на заднем плане кто-то кричал "гори, гори ясно, чтобы не погасло".

"Белорусские оппозиционеры смело и решительно сожгли флаг России. Произошло это, правда, в Киеве на Майдане Незалежности на "акции в поддержку Белоруссии". На территории самой РБ поддерживать ее не стали, как и сжигать там флаг", – написали авторы "Кракена".


Отметим, что украинские националисты и радикалы периодически жгут российский госсимвол в Незалежной и на разных акциях, особенно в Европе. Чаще всего это происходит тогда, когда силовики ВСУ несут потери в зоне конфликта в Донбассе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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М
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Гость188679
А вот и дичь пришаркала на утро. Как ты, болезный. ьаблетки кушаешь, которые дядя врач прописал7 Судя по тому, что уже накорябал обманываешь таки дядю врача, ай-ай-ай! Смотри, опять привяжу к кровати и будут ведерные клизмы в уши тебе ставить пока не захленешься
свиноеб,хорошо помню как россия отбивалась от *партнеров*во главе всех этих бандитов,пытавшихся раскачать и уничтожить россию,вот только удалось это на й усср
поставили раком вас под прыганье на муйдане.хотели как лучше а вас убили и растащили
нет больше бывшей усср
остался зверинец с больным короновирусом населением
Гость193849
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Гость188679
А вот и дичь пришаркала на утро. Как ты, болезный. ьаблетки кушаешь, которые дядя врач прописал7 Судя по тому, что уже накорябал обманываешь таки дядю врача, ай-ай-ай! Смотри, опять привяжу к кровати и будут ведерные клизмы в уши тебе ставить пока не захленешься
Дядя, ты бы прежде научился связно и грамотно писать и излагать свои мысли. Или мозолистые пальцы бота подводят, или с мозгами проблемы.
Гость193849
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М
ни чего удивительного,воевать умеют и любят стреляя в спины своим на муйдане,жечь флаги большого героизма не нужно,как и растреливать с авиации луганск.жечь людей в одессе
наследственность
а потом на заработки в россию,рассказывая какие идиоты у них на родине под жмеринкой
<цензура>, ты вспомни Чечню, Беслан, Норд Ост и т.д. По поводу Жмеринки. Твоим Мухосранскам до Жмеринки ещё ползти и ползти!
Гость188679
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007
Моня, привет! Когда отряды путина (выжившие из ума пенсы) жгут флаг США - это правильно? Это не голодные дегенераты? Ой, шоб ты так жил, как пишешь. Пойди к тете Соне. Она таки даст тебе пиожок, который твоя мама давала Изе, но он ему не понравился.
А вот и дичь пришаркала на утро. Как ты, болезный. ьаблетки кушаешь, которые дядя врач прописал7 Судя по тому, что уже накорябал обманываешь таки дядю врача, ай-ай-ай! Смотри, опять привяжу к кровати и будут ведерные клизмы в уши тебе ставить пока не захленешься
007
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Настоящий ОДЕССИТ
Голодные дегенераты. Таких больных надо прощать.
Моня, привет! Когда отряды путина (выжившие из ума пенсы) жгут флаг США - это правильно? Это не голодные дегенераты? Ой, шоб ты так жил, как пишешь. Пойди к тете Соне. Она таки даст тебе пиожок, который твоя мама давала Изе, но он ему не понравился.
М
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ни чего удивительного,воевать умеют и любят стреляя в спины своим на муйдане,жечь флаги большого героизма не нужно,как и растреливать с авиации луганск.жечь людей в одессе
наследственность
а потом на заработки в россию,рассказывая какие идиоты у них на родине под жмеринкой
Гость188679
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А если бы они в Минске так "смело и решительно"?
Настоящий ОДЕССИТ
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Голодные дегенераты. Таких больных надо прощать.
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