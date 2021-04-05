Граждане неизвестной гражданской принадлежности сожгли наш госсимвол в знак солидарности с белорусской оппозицией

Неизвестные радикалы сожгли флаг России в центре Киева в знак поддержки белорусской оппозиции. Об этом сообщает телеграм-канал "Выпускайте Кракена!".

Гражданство поджигателей государственного символа РФ при этом осталось неизвестным.

Акция в поддержку белорусских оппозиционеров, которые с августа прошлого года пытаются свергнуть власть президента Александра Лукашенко, состоялась на Майдане.

Судя по видеокадрам, появившимся в Сети, несколько активистов вышли на площадь с бело-красно-белыми полотнищами. Активисты выкрикивали лозунг "Жыве Беларусь!" (известную кричалку оппозиции и ура-патриотов Республики "Да здравствует Белоруссия!") и украинский националистический лозунг "Слава Украине!".

В какой-то момент двое демонстрантов достали российский стяг, облили его горючей жидкостью, подожгли и бросили на брусчатку. При этом на заднем плане кто-то кричал "гори, гори ясно, чтобы не погасло".



"Белорусские оппозиционеры смело и решительно сожгли флаг России. Произошло это, правда, в Киеве на Майдане Незалежности на "акции в поддержку Белоруссии". На территории самой РБ поддерживать ее не стали, как и сжигать там флаг", – написали авторы "Кракена".

Отметим, что украинские националисты и радикалы периодически жгут российский госсимвол в Незалежной и на разных акциях, особенно в Европе. Чаще всего это происходит тогда, когда силовики ВСУ несут потери в зоне конфликта в Донбассе.

