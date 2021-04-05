При Зеленском мира не видать – бывший премьер-министр Украины

При Зеленском мира не видать – бывший премьер-министр Украины
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Незалежной пляшет под чужую дудку

Ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Кризис продолжает набирать обороты, а народ проявляет все больше недовольства действиями нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Как отметил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров, рассчитывать на позитивные изменения при таком руководстве не стоит.

Некогда высокопоставленный украинец напомнил, что в период предвыборной кампании Зеленскому удалось добиться серьезного уровня доверия у граждан. Однако за период своего правления политик полностью себя дискредитировал, и теперь его рейтинги стремительно катятся вниз.

Впрочем, сейчас украинского лидера больше всего интересует возможность выслужиться перед западными кураторами. Его политика давно стала полностью зависимой от стран Запада. Такое поведение Зеленского не сулит Украине ничего хорошего. По мнению Азарова, при этом президенте Незалежной не стоит рассчитывать на мир и спокойствие. Главнокомандующий ничего не будет делать для стабилизации ситуации в государстве.

Азаров подчеркнул, что с этим лидером "все понятно". Пока Зеленский не покинет свой пост, украинцам не удастся вздохнуть свободно, передает слова политика издание "Украина.ру".

К слову, недавно на Украине определились со сроком "освобождения" Крыма. Киевский режим ждет полной капитуляции Москвы из-за дефицита воды на полуострове.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость188166
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Этот "украинец" с российским паспортом даже не знает украинский язык.
Гость193849
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Кто бы трындел, как не Азиров! А он под чью дудку плясал. Это один из убийц своего народа. Вы зря приютили этих <цензура>.
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