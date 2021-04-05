Хозяин Овального кабинета может страдать Альцгеймером

Президент США Джо Байден серьезно болен. К такому выводу пришел экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Свой диагноз хозяину Белого дома он поставил в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы".

"Альцгеймер, который очевиден как клинический диагноз", – сказал Онищенко.

При этом депутат признался, что ему импонировал экс-лидер американцев Дональд Трамп. Он счел некоторые скандальные высказывания и поведение предшественника Байдена проявлениями темперамента.

"Он нормальный мужик. Эта харизма, эта экспрессия", – подчеркнул Онищенко.

Волна сообщений о состоянии здоровья действующего президента США поднялась с новой силой после ряда инцидентов, которые произошли с Байденом в последнее время.

Так, в марте в медиа и соцсетях активно обсуждалось видео, на котором демократ во время посадки в самолет трижды оступился о ступеньки и чуть не упал. Позже администрация Белого дома коряво объяснила такую неловкость 78-летнего лидера нации тем, что в эти часы на аэродроме был сильный ветер.

Спустя несколько дней Байден снова был на грани падения с трапа самолета, но на сей раз он слегка споткнулся о ступеньку.

