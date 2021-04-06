Российский лидер формирует "новую систему координат"

Предстоящее послание главы государства Федеральному собранию станет временем формирования новой системы координат. Соответствующее заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая перед представителями СМИ 6 апреля.

По словам российской госслужащей, речь идет о "послании нового времени". При этом президент, как и ранее, актуализирует текущие задачи, стоящие перед государством, расставит акценты и даст необходимые поручения напрямую.

Некоторые из них, добавила Матвиенко, необходимо будет реализовать в кратчайшие сроки, а потому они потребуют корректирования планов законодательной ветви. По этой причине Совет федерации проведет собрание палаты днем позднее, 22 апреля. На следующие сутки уже пройдет новое заседание Совфеда, пишет РИА "Новости".

Российская госслужащая также добавила, что послание главы государства является одним из самых важных событий не только в политической, но и общественной сфере. В текущей ситуации, когда мировая повестка полна множества проблем и вызовов, послание президента России имеет особое значение, выразила уверенность Матвиенко.

Ежегодно российский лидер выступает с посланием для обеих палат парламента, в котором говорит о текущей внутригосударственной ситуации и основных направлениях – как внутриполитической, так и внешней повестке. Таким образом, речь идет о документе политического и правового значения, в котором отражены основные векторы развития государства.

Ранее госслужащая заявила, что отечественная экономика не откажется от использования доллара в качестве платежного инструмента. Однако при этом власти будут вырабатывать меры по снижению зависимости от американской валюты.