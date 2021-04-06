Оппозиция уверена, что власти не оправдали доверие жителей страны "во всех сферах"

Президент Молдавии Майя Санду разочаровала граждан, которые были преисполнены надежд в первые дни ее президенства. Такое заявление сделал 5 апреля представитель социалистической партии Василий Боля, выступая на брифинге.

По словам молдавского депутата, в глазах рядового гражданина республики 100 дней президентства Санду можно назвать лишь "разочарованием", которое наблюдается "во всех сферах".

Боля заявил, что за столь недолгий срок в стране подорожали абсолютно все товары. Санду же лишь создала новые рабочие места в администрации президента для своей партии. Более того, действующие власти не исполнили обязательств по санкционированию закона о стратегии юстиции, хотя когда-то давали соответствующее обещание не только гражданам, но и "внешним партнерам".

Социалист также указал, что Санду "боится выходить в народ", а на заданные вопросы отвечает, ссылаясь на профильные компетенции. Стратегия властей по выходу из пандемии, считает оппозиционер, также оставляет желать лучшего. За весь свой срок Санду успела побывать лишь в двух районах Молдавии. Треть изданных указов были направлены на назначение "более лояльных людей", сообщает "Спутник".

В Партии социалистов также указали, что Санду так и не демонтировала забор – заграждение так и стоит у здания администрации, пишет РИА ФАН.

Не так давно сообщалось, что глава государства направила запрос в Кремль с просьбой отправить в Молдавию партии вакцин "Спутник V". Сам бывший президент республики Игорь Додон заявил, что российская вакцина уже в скором времени окажется в стране. При этом бывший глава государства решил лично прибыть в Москву для обсуждения вопроса.