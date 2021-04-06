Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"

Украина обостряет обстановку в Донбассе, потому что это ее последний шанс помешать запуску газопровода "Северный поток-2". На это указал советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Пытаясь навесить на Москву ярлык участника конфликта в Донбассе, Киев представляет себя невинной жертвой, у которой отнимают территорию, да еще и покушаются на деньги в виде дохода от транзита газа.

Хотя, конечно, Киев упирает не на потерю дохода, а на угрозу евробезопасности, которую якобы представляет газопровод. Аналогичный довод всегда приводил Вашингтон, выступая против "СП-2". Поэтому сейчас, когда газопровод достраивается, а европейские страны проект поддерживают, Украина стремится напомнить о себе США.

"Обострить обстановку на линии соприкосновения – это способ привлечь внимание, начать диалог с США и выложить свою повестку, начиная с "Крымской платформы" и заканчивая транзитом газа",

высказался Мирошник в комментарии "Взгляду". 

В последние дни власти Незалежной активно трубят на международных площадках о "готовящейся атаке" со стороны России. Это дало результат – в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден провел первый личный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

При этом Вашингтон по-прежнему выступает против строительства "Северного потока-2", а Киев подыгрывает, как может. В частности, украинская разведка опубликовала доклад о том, что газопровод в Балтийском море строят устаревшие корабли, что создает угрозу экологии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шансов предотвратить войну в Донбассе практически не осталось. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость193400
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фашисткий режим в киеве нужно лишить всего что питает этих бэндеровцев от россии. эныргии, товарооборот, закрыть весь их бизнес на територии рф, лишить даже малейшей вазможности иметь чтото от рф. вот тогда посмотрим как бэндеры повоюют, да сша им помогут аружием да только аружием сыт не будеш а эти выродки жрать любят, сша кормить их не будет и кроме холодильника для вакцины каторой нет дать не сможет. пусть сдохнет фашисткий режим!
игорь
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да почему 7 лет назад то
Россия потеряла себя в 1924 году если вообще не в 1917
создали большевики предатели СССР и ее же просрали через 70 лет
так что не врите
не лгите
не морочьте голову
историки доморощенные
верните России все ее территории и Финляндию и Польшу и Аляску
а то и весь мир
Гость194272
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Остаётся одно - Руина-Урина должна быть УНИЧТОЖЕНА и СТЁРТА с лица Земли!
Ну зачем так грубо? Достаточно потери государственности. Зачистить территорию от фашистской нечисти, а остальные пусть живут в составе России
Гость192693
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Предательство это плохой бизнес. (с) Иуда. А звиняйте испражняться в руку, которая тебя кормит - это абсолютный идиотизм. Расскажите про интеллект этого, стада, скачущего в этой помойке. Посмеёмся.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Остаётся одно - Руина-Урина должна быть УНИЧТОЖЕНА и СТЁРТА с лица Земли!
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