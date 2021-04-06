Лавров и Керри провели незапланированные переговоры в Индии

Лавров и Керри провели незапланированные переговоры в Индии
Джон Керри и Сергей Лавров. Фото: Xu Jinquan/Xinhua/www.globallookpress.com
Встреча состоялась по запросу американской стороны

В Индии состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителем администрации Белого дома, курирующим вопросы климата, экс-главой Госдепа Джоном Керри.

Лавров и Керри прибыли в Дели по разным рабочим делам, но, когда выяснилось, что они остановились в одной гостинице, американская сторона запросила российскую делегацию о встрече. Глава МИД РФ согласился на незапланированные переговоры с бывшим коллегой из США.

По данным "Коммерсанта", встреча была краткой. Стороны обсудили проблемы, связанные с изменением климата.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что ожидает увидеть президента РФ Владимира Путина 22-23 апреля на онлайн-саммите по климату, который организует Вашингтон. Спустя несколько дней в Кремле подтвердили получение официального приглашения. Ответ Москва даст, когда станут известны детали мероприятия.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей