Перспективы военного союза России и Китая оценил Лавров

Перспективы военного союза России и Китая оценил Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Москва и Пекин не собираются делать аналог НАТО

Российско-китайские отношения сейчас находятся на лучшем уровне за всю историю, поэтому они обрастают множеством спекуляций. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 6 апреля.

В том числе, постоянно муссируются слухи о создании российско-китайского аналога НАТО. По словам министра, эти сообщения не имеют оснований.

"Отношения (– РФ и КНР – прим.ред.) не преследуют цель создания военного союза",

передает РИА "Новости" слова Лаврова.

Министр иностранных дел РФ сейчас находится с визитом в Дели. Он провел переговоры с коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, а также незапланированную встречу с представителем Белого дома Джимом Керри.

Ранее Лавров отмечал, что в совместных документах РФ и КНР о сотрудничестве прямо сказано, что оно не строится, как военный союз, и в объединении армий для противостояния НАТО стороны не нуждаются.  При этом в Москве и Пекине отмечают рост конфронтации со стороны Запада. На эти "злостные действия" Россия и Китай непременно будут реагировать, причем не всегда симметрично, предупредил глава российской дипломатии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость193455
Пожаловаться Ответить
Ну и зря! В одиночку будет трудно, а может и не возможно!
1
новости партнеров
По теме

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей