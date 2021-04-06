Перспективы военного союза России и Китая оценил Лавров

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Российско-китайские отношения сейчас находятся на лучшем уровне за всю историю, поэтому они обрастают множеством спекуляций. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 6 апреля.
В том числе, постоянно муссируются слухи о создании российско-китайского аналога НАТО. По словам министра, эти сообщения не имеют оснований.
"Отношения (– РФ и КНР – прим.ред.) не преследуют цель создания военного союза",
– передает РИА "Новости" слова Лаврова.
Министр иностранных дел РФ сейчас находится с визитом в Дели. Он провел переговоры с коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, а также незапланированную встречу с представителем Белого дома Джимом Керри.
Ранее Лавров отмечал, что в совместных документах РФ и КНР о сотрудничестве прямо сказано, что оно не строится, как военный союз, и в объединении армий для противостояния НАТО стороны не нуждаются. При этом в Москве и Пекине отмечают рост конфронтации со стороны Запада. На эти "злостные действия" Россия и Китай непременно будут реагировать, причем не всегда симметрично, предупредил глава российской дипломатии.
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