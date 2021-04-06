В Запорожье отказались от русского языка

В Запорожье отказались от русского языка
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Решение вступает в силу с 23 апреля

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о том, что русский язык потерял статус регионального на территории Запорожской области. Соответствующая публикация появилась на странице украинского госдеятеля на "Фейсбук".

По его словам, решение было принято Запорожским районным административным судом 24 марта 2021 года. В силу оно вступит уже 23 апреля текущего года.

"Наконец-то решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области отменено", – написал Креминь.

Примечательно, что русский язык носил в Запорожье статус регионального с августа 2008 года. Тогда "ЗА" присвоение проголосовали 79 из 81 депутата, передает "Свободная пресса".

Теперь же данное решение признали противоправным и недействительным.

Ранее чиновник заявил, что с 2025 года все вступительные испытания в вузы Незалежной будут проводиться только на украинском языке. Никаких исключений не предусматривается, пишет "Комсомольская Правда".

Некоторое время назад стало известно о том, что Эстония ополчилась на украинцев за распространение русского языка. Таллин высказал претензии Киеву относительно того, что большое количество работающих на их территории граждан Незалежной общаются на языке враждебной для них страны. Якобы это угрожает целостности государства. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Всё больше подтверждений,что Иван Грозный всё таки отсылал сирых и убогих на окраИну....
Гость194471
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
В Запорожье отказались от русского языка.Это не беда, пусть мычат, хрюкают и кукарекают на своей свино-собачьей МУве, укроСКОТЫ из хлева, под названием Урина!
Дурилка картонная, перед тем, как что-то написать, сначала изучи предмет. Только вчера влиятельный депутат из фракции "СН" Данило Гетманцев заявил, что готовится закон об отмене штрафов за нарушения "мовного закона" и целый час ругался в эфире телеканала "Прямой" с целой сворой сывочолого гэтьмана. Я лично везде говорю на русском.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Украина всё теряет и теряет, ничего не приобретает. А гонор у хохлов до небес. Придётся Украине зарабатывать деньги только на производстве бандур. Все страны НАТО будут в восторге от бандур и встанут в очередь, мечтая поскорее купить сей товар у Украины. Теперь ЕС заиграет на бандурах, а в штатах забудут про своё банджо...
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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В Запорожье отказались от русского языка.Это не беда, пусть мычат, хрюкают и кукарекают на своей свино-собачьей МУве, укроСКОТЫ из хлева, под названием Урина!
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