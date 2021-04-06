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МИД Германии распространяет фейки про Крым. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Немецкое внешнеполитическое ведомство не только приняло откровенную историческую подделку. Оно еще и распространило ее, добавила дипломат.
Это настоящий скандал – использовать фотодоказательства Холокоста в пропаганде о якобы трагедии татар в Крыму. И МИД ФРГ в него "вляпался", отметила Захарова.
В "шедевре", представленном ведущей англоязычной газетой Украины Kyiv Post, евреев опять выдали за крымских татар. А в Мемориальном музее Холокоста, откуда взяли снимок, помалкивают, добавила директор департамента информации МИД РФ.
По ее словам, фейк поддержали не только во внешнеполитическом ведомстве Германии, но и в американском аналитическом центре "Атлантический совет". То есть старание пропагандистов из Киева не пропало даром.
И трагедию Холокоста превратив в фарс, они приложили фото евреев, добавив материалы с солдатами из Польши. То есть школа НАТО по стратегической коммуникации действует, сыронизировала дипломат.
В заключение своего поста в "Фейсбук" Захарова послала "пламенный привет Берлину, Вашингтону и Варшаве". А также предложила им ввести, "наконец, санкции против самих себя".
Ранее Мария Захарова оценила первую пресс-конференцию нового президента США Джо Байдена. Она назвала мероприятие постановочным.
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