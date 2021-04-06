Лукашенко призвал разобраться с оккупацией Белоруссии Польшей

Лукашенко призвал разобраться с оккупацией Белоруссии Польшей
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька озаботился активностью Варшавы в некоторых городах Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в начале XX века. Глава государства отметил, что работа в данном направлении уже начата. Об этом бацька говорил на сегодняшнем совещании по внешнеполитической тематике.

По его словам, законную реакцию белорусских правоохранителей на противоправную деятельность некоторых граждан Республики польской национальности в Варшаве сочли притеснением нацменьшинства.

"Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина – Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, – мы никого не держали и держать не собираемся", – заявил Александр Григорьевич.


Он сообщил, что с соседней страной Белоруссия давно урегулировать все территориальные и имущественные претензии. В Минске, подчеркнул глава государства, никогда не вспоминали об оккупации Варшавой значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века.

"Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", – сказал Лукашенко.

Лидер нации особо обратил внимание на активность поляков в таких городах, как Гродно и Брест.

Накануне в центре Киева некие неизвестные радикалы с бело-красно-белыми знаменами белорусской оппозиции провели акцию в их поддержку. Два националиста в ходе мероприятия сожгли российский флаг.

Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук оскорбил граждан соседней страны, обозвав белорусов "холуями" России, при этом объявив, что цитирует якобы Александра Солженицына. Вдова советского и российского писателя Наталья Солженицына уличила экс-лидера украинцев во лжи, назвав того националистом и бессовестным человеком.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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