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Нынешняя активизация Украиной военных действий в Донбассе связана с попытками США остановить достройку "Северного потока-2". К такому выводу пришел политолог Константин Симонов.
Эксперт отметил, что Вашингтон и ранее из-за российского газопровода давил на европейских лидеров, в том числе на Берлин, однако после прихода в Белый дом Джо Байдена ситуация вокруг проекта обострилась еще больше, особенно активизировались постмайданные деятели в Незалежной.
"У него в Киеве личная история, связанная со скандалами вокруг его сына. Видно, что он подначивает ее к более агрессивным действиям. Отсюда, между прочим напряженность в Донбассе и общая истеричность Украины", – цитирует политолога РИА ФАН.
По его словам, предшественник Байдена на президентском посту Дональд Трамп тоже боролся против "СП-2", однако делал он это, отстаивая интересы американских энергетиков. А вот нынешний лидер нации действует исключительно в политической струе. Толкая киевский режим на войну в Донбассе, Байден держит в уме вопрос запуска нашего газопровода.
"Цепочка будет такая: "Русские опять вступили в войну! Что вам еще нужно, чтобы понять: Россия – страшная страна? Надо ее наказать всеми возможными способами, в том числе и остановить "Северный поток – 2", – указал Симонов.
Ранее в Луганске уже увязали нынешнюю военную истерию руководства Украины в Донбассе именно с желанием киевского режима всеми способами предотвратить реализацию российского проекта. Такую точку зрения высказал советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Он считает, что Незалежная пытается выставить себя невинной жертвой, у которой забирают территорию, к тому же покушаются на деньги в виде дохода от транзита газа из РФ. При этом бесконечно на всех международных площадках повторяя американскую мантру об угрозе евробезопасности, которую несет наша труба.
"Фортуна" тоже остановила работы
Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"