В Турции оправдали казус со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

В Турции оправдали казус со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС
Тайип Эрдогана. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/globallookpress.com
В администрации президента предположили, что переговоры происходили в другой комнате

В Турции отреагировали на сообщения об отсутствии нужного количества стульев во время встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии. 

Напомним, что в Сети ранее появилось фото, на котором Эрдоган и два лидера ЕС стоят на фоне флагов Турции и Европейского союза. Однако на фотографии видны лишь два стула. В администрации президента предложили, что это может быть связано с тем, что переговоры и фотосессия проходили в разных комнатах. 

"Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой", 

сообщили представители Эрдогана РИА "Новости". 

В результате переговоров глава Еврокомиссии отметила, что Анкара готова к конструктивному диалогу с ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что встреча прошла успешно, а Турция проявила готовность перезапустить сотрудничество с объединением. 

Ранее эксперты пришли к мнению, что Европейский союз собрался "усмирить" Эрдогана. Президент Турции должен будет выбрать: или сотрудничество и экономические выгоды, или новые санкции, которые, вероятнее всего, затронут наиболее важные секторы турецкой экономики. Похоже, что пока Анкара решила сделать выбор в пользу первого варианта. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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