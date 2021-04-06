В администрации президента предположили, что переговоры происходили в другой комнате

В Турции отреагировали на сообщения об отсутствии нужного количества стульев во время встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии.

Напомним, что в Сети ранее появилось фото, на котором Эрдоган и два лидера ЕС стоят на фоне флагов Турции и Европейского союза. Однако на фотографии видны лишь два стула. В администрации президента предложили, что это может быть связано с тем, что переговоры и фотосессия проходили в разных комнатах.

"Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой",

– сообщили представители Эрдогана РИА "Новости".

В результате переговоров глава Еврокомиссии отметила, что Анкара готова к конструктивному диалогу с ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что встреча прошла успешно, а Турция проявила готовность перезапустить сотрудничество с объединением.

Ранее эксперты пришли к мнению, что Европейский союз собрался "усмирить" Эрдогана. Президент Турции должен будет выбрать: или сотрудничество и экономические выгоды, или новые санкции, которые, вероятнее всего, затронут наиболее важные секторы турецкой экономики. Похоже, что пока Анкара решила сделать выбор в пользу первого варианта.