Первые дозы препарата должны добраться до Киева в ближайшие месяцы

Киев заключил с американской компанией Pfizer контракт на поставку в страну 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я глубоко благодарен гендиректору Pfizer Альберту Бурле за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины", – написал лидер нации в своем "Твиттере".

По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, первые дозы Pfizer должны поступить в Незалежную "в ближайшие месяцы". Весь объем вакцин Киев получит до конца 2021 года. Министр добавил, что переговоры длились в течение нескольких месяцев



Накануне пан Степанов заявил о задержке поставок противокоронавирусных препаратов по вине правительств стран, которые их производят.

