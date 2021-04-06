Зеленскому из Белого дома объяснили порядок вступления в НАТО

Зеленскому из Белого дома объяснили порядок вступления в НАТО
Фото: pixabay.com
Лидер Незалежной попросил поддержать Киев в его устремлениях премьера Канады и генсека альянса

Президенту Украины Владимиру Зеленскому власти США объяснили, что одного желания стать членом НАТО еще мало, необходимо согласие всех участников Североатлантического блока. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила усердие киевского режима влиться в ряды натовцев в течение нескольких лет, что обсуждалось в руководстве Штатов.

"Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО", – цитирует РИА "Новости" американку.

Так Псаки ответила на вопрос о том, как в Вашингтоне оценивает перспективу вступления Незалежной в альянс.

Ранее во вторник, 6 апреля, на фоне эскалации вооруженного конфликта в Донбассе Зеленский стал активно обсуждать со старшими западными партнерами возможность присоединиться к блоку. Сначала в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он выразил уверенность, что только членство в альянсе принесет мир в шахтерский регион.

Позже Владимир Александрович переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Последнему украинский лидер сообщил, что рассчитывает на поддержку Оттавы в вопросе присоединения Незалежной к блоку. Также пан Зеленский пригласил Трюдо принять участие в "крымской платформе", говорится в его "Твиттере".

В Москве уже предупредили Киев, что возможное вступление Украины в НАТО ухудшит внутриполитическую ситуацию внутри соборной, а для жителей ДНР и ЛНР такой шаг и вовсе является "глубоко неприемлемой перспективой".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
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Кастрюлеголовые холопы не задумываются, была хохляндия и НЕТУ!
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