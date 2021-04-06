Лидера нации также может ожидать процедура импичмента

Президент Молдавии Майя Санду не удержится в своем кресле на весь срок и скоро его покинет. Такой прогноз дал бывший глава Республики Игорь Додон.

Также выступая в эфире "Прямой линии", трансляция которой шла на его странице в соцсети "Одноклассники", политик не исключил, что лидеру нации будет объявлен импичмент.

"Я думаю, что президент Санду не дойдет до конца своего мандата, в какой-то момент она сама напишет заявление об отставке, либо правые партии запустят процедуру импичмента, а мы их поддержим", – цитирует РИА "Новости" руководителя контролирующей большинство в парламенте Партии социалистов Республики Молдова.

Напомним, Санду была избрана президентом страны в ноябре 2020 г., она официально вступила в должность 24 декабря прошлого года. Почти сразу в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, которого поддерживали оппоненты Санду – ПСРМ, располагающая 37 мандатами в 101-местном парламенте.

С тех пор в Республике начался политический кризис, поскольку глава государства препятствует утверждению нового кабмина, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа. Дело в том, что в парламенте Санду могут подержать всего 15 депутатов Партии действия и солидарности, учрежденной президентом.

Ранее сегодня соратник Додона Василий Боля заявил, что рядовые молдаване сочли разочарованием 100 дней президентства Санду, т.к. она пока не выполнила ни одного своего предвыборного обещания.

