Украина назвала повод для начала войны в Донбассе

Украина назвала повод для начала войны в Донбассе
Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПентагон сообщил о поставках оружия на Украину
В Незалежной продолжают обсуждать "перемещение российских войск" у границы

Киев указал причину для войны в Донбассе. ВСУ начнут боевые действия сразу, как только почувствуют угрозу или в случае нападения на них, сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Однако власти Украины совсем не хотят эскалации напряженности на востоке своей территории. Напротив, готовы к переговорам, чтобы урегулировать конфликт, заверил министр.

По его словам, режим прекращения огня устраивает Киев. Но он с декабря нарушается. Армия Незалежной не собирается наступать. А вот в случае убийства ее хотя бы одного солдата она имет "право защищаться", отметил главный дипломат страны.

С начала года в Донбассе погибли не менее 21 солдата, сообщил глава МИД Украины. И добавил, что его беспокоит "перемещение российских войск по всей границе". 

Также он высказал мнение о позиции Франции и Германии в рамках нормандского формата. Для реального урегулирования ситуации ей нужно стать более активной, заявил Кулеба в интервью газете Liberation.

Усилий этих стран для стабилизации на местах хватает. Только этого мало, требуется "немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво", указал министр, передает телеканал "360".

Ранее в одной из самопровозглашенных республик Донбасса назвали причину, по которой Киев обостряет обстановку на востоке страны, так как это его последний шанс помешать запуску газопровода "Северный поток-2". Украиневажна не столько потерянная семь лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска российского трубопровода, пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость183585
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'С начала года в Донбассе погибли не менее 21 солдата', точное число даже не знают. Простой солдат для укропов, это мясо, измеряют килограммами
Гость188773
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Шаман
Когда закончится весенняя распутица, тогда и увидим, что будет.
Полагаю, будет как ролике про двух собак, пока меж ними забор лают надрываются, как забор убрали обе стихли словно ничего не было.
Что будет? Если ВСУ полезут на рожон, то получат по морде. А если не полезут, то будут дальше обстреливать мирных жителей и вонять на всю вселенную про агрессию и триллионы бурятов. Ничего нового.
Шаман
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Когда закончится весенняя распутица, тогда и увидим, что будет.
Полагаю, будет как ролике про двух собак, пока меж ними забор лают надрываются, как забор убрали обе стихли словно ничего не было.
Гость188773
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Иноагентка-феминистка
Президент США Джо Байден прямо заявил, что ни с каим президентом-убийцей Путиным он встречаться не будет и ничего обсуждать с ним не собирается; Госдепартамент США дал понять и поставил условие, что никаких послов от россии никто в Америку не пустит до тех пор, пока президент-убийца Путин не прекратит военные действия на Донбассе в Украине и не выведет оттуда военный контингент, а также не вернет Украине Крым, так что посол Антонов может спокойно сушить в россии свои портянки хоть до самой пенсии.
Бла-бла-бла. Высралась. Полегчало?
Иноагентка-феминистка
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Президент США Джо Байден прямо заявил, что ни с каим президентом-убийцей Путиным он встречаться не будет и ничего обсуждать с ним не собирается; Госдепартамент США дал понять и поставил условие, что никаких послов от россии никто в Америку не пустит до тех пор, пока президент-убийца Путин не прекратит военные действия на Донбассе в Украине и не выведет оттуда военный контингент, а также не вернет Украине Крым, так что посол Антонов может спокойно сушить в россии свои портянки хоть до самой пенсии.
Гость189756
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ЭТОТ ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ призидент - ПОЧЕМУ САМ НЕВОЕВАЛ В 2014 ГОДУ? ОТСИЖИВАЛСЯ В РОССИИ - А ЩАС ПОД РУЖЬЕ ХОЧЕТ И ЖЕНЩИН ПОСТАВИТЬ - КТО ЭТО ОН ПОСЛЕ ЭТОГО - ТРУ ТРУС ТРУС И ЕЩЁ РАЗ ТРУС--- УКРАИНЦЫ вам НЕ СТЫДНО ЗА ТАКОГО вашего призидента ЧМЫРЯ И ЛОХА И ГЛАВНОЕ ТРУСА
крым наш
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Гость192693
Договора не соблюдают, обещания не выполняют, лгут, врут подличают. Есть ещё кто-нибудь, кто верит этим животным? Ну кроме самой скотины.
все каклы верят и ждут распада россии
Гость192693
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Договора не соблюдают, обещания не выполняют, лгут, врут подличают. Есть ещё кто-нибудь, кто верит этим животным? Ну кроме самой скотины.
Гость185095
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Капитализьма - все довольны, есть навар. Кто кого OБ"EБET
ГостьСергей
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Войска на територии России а сраина стреляет по Донбасу.Совсем охренели в ихнем миде.Такой бред несёт и думает что он умный .Недоносок он а не министр.
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