В МИД прояснили позицию по предложению Байдена Путину

Москва намерена получить разъяснения от Белого дома по "смысловому наполнению"

Кремль намерен принять окончательное решение о формате своего участия в предстоящем саммите по климатическим изменениям, который состоится в апреле, после дополнительной информации со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

По словам госслужащего, у Москва все еще имеется ряд вопросов к Соединенным Штатам по поводу предстоящего саммита. Речь идет о его "смысловом наполнении". Лишь после внесения полной ясности Кремль даст окончательный ответ о своем формате.

Как отмечает РИА "Новости", ранее в Белом доме заявили, что Байден направил приглашение президенту РФ Владимиру Путину на апрельский саммит по климату. Вашингтон намерен провести мероприятие с лидерами 40 государств в онлайн-формате.

Егор МАЛКОВ

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