Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ

Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Диппредставитель упрекнул воспользовавшихся цитатой президента газете в "нечестной" дискуссии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил негодование из-за недавнего материала, опубликованного в издании Der Standard, где журналисты называли донбасский конфликт гражданской войной. По мнению представителя дипмиссии Незалежной, у авторов имеется лишь "одна точка зрения".

Накануне Der Standard опубликовала статью, где говорится о том, что Незалежная желает вступить в состав НАТО, а в Донбассе вновь "вспыхивает гражданская война". В публикации вставили высказывание Зеленского, где президент называет присоединение к альянсу "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".

По словам Щербы, в действительности же речь идет о конфликте, где Украина ведет военные действия якобы против России.

"Не оккупация, а "гражданская война". Уважаемый Der Standard, настанет ли пора для честной дискуссии по поводу того, что вы таким образом называете, или вы рассматриваете лишь одну точку зрения?" – написал посол на своей странице в "Твиттер", приложив скриншот публикации австрийского издания.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, комментируя заявление Зеленского о необходимости вступления в состав НАТО, что одного желания Украины явно недостаточно: для процедуры необходимо участие всех членов альянса.

При этом администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена похвалила Киев за усердие и стремление присоединиться к составу атлантического блока. Псаки также отметила, что Белый дом оказывает украинской стороне "решительную поддержку" и взаимодействует с ней в вопросах противодействия "дестабилизирующим действиям".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Повелитель хохлов
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а этотпидр с марсеанами еще не воюет ?
Гость195439
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запад явно дал понять разбератся будите сами и не с рф а с собственым народом!
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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А это какая война в ДУРКЕ? ПОВАЛЬНЫЙ МОР!!!COVID-19: 6 апреля Одесская область оказалась на втором месте по количеству обнаруженных новых случаев заражения «ковидом» — 4236 за сутки, в то время как в Киеве – 4 417.По данным Минздрава, с начала пандемии в Одесской области заболели коронавирусом уже 416 407 человек.141 пациент в регионе вчера скончался от осложнений COVID-19 (31 985 за все время). В Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 35 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 2 481 летальный случай - это новый антирекорд.
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