Диппредставитель упрекнул воспользовавшихся цитатой президента газете в "нечестной" дискуссии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил негодование из-за недавнего материала, опубликованного в издании Der Standard, где журналисты называли донбасский конфликт гражданской войной. По мнению представителя дипмиссии Незалежной, у авторов имеется лишь "одна точка зрения".

Накануне Der Standard опубликовала статью, где говорится о том, что Незалежная желает вступить в состав НАТО, а в Донбассе вновь "вспыхивает гражданская война". В публикации вставили высказывание Зеленского, где президент называет присоединение к альянсу "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".

По словам Щербы, в действительности же речь идет о конфликте, где Украина ведет военные действия якобы против России.

"Не оккупация, а "гражданская война". Уважаемый Der Standard, настанет ли пора для честной дискуссии по поводу того, что вы таким образом называете, или вы рассматриваете лишь одну точку зрения?" – написал посол на своей странице в "Твиттер", приложив скриншот публикации австрийского издания.

1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7 — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, комментируя заявление Зеленского о необходимости вступления в состав НАТО, что одного желания Украины явно недостаточно: для процедуры необходимо участие всех членов альянса.

При этом администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена похвалила Киев за усердие и стремление присоединиться к составу атлантического блока. Псаки также отметила, что Белый дом оказывает украинской стороне "решительную поддержку" и взаимодействует с ней в вопросах противодействия "дестабилизирующим действиям".