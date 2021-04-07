Сбежавший из России критик президента Белоруссии раскрыл тайные замыслы

Госсекретаря Союзного государства, бывшего посла РФ Дмитрия Мезенцева хотели опозорить из-за Александра Лукашенко. Такое мнение выразил известный политолог Дмитрий Болкунец.

В своем интервью сбежавший критик президента Белоруссии раскрыл все тайные замыслы. От дипломата из РФ требовали возбудить уголовное дело за оскорбление главы Республики и тем самым пытались втравить в скандальную провокацию, пояснил он.

Также аналитик сообщил, что теперь находится в Польше. Туда он добирался через Стамбул, чтобы избежать опасности быть пойманным, ведь случалось, что "режим Лукашенко разворачивал самолеты".

Случаи вывоза похищенных на территории РФ людей в Белоруссию "уже были". К тому же Комитет госбезопасности Белоруссии отправил группу захвата. Схватить Болкунца, как рассказал он сам, хотели в центре Москвы, после чего доставить в СИЗО КГБ и пытать "с использованием психотропных веществ".

Из нашей страны белорусский политолог, по его же словам, уехал, чтобы его не выдали Минску. При внесении в базу невыездных он рисковал быть экстрадированным на Родину, так как "политического убежища Россия не предоставляет".

Все это не что иное, как месть президента Белоруссии. Тот давно озлоблен из-за многочисленных интервью, публикаций и участия в программах телеканалов, отметил политолог в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Ранее критик Александра Лукашенко Дмитрий Болкунец сбежал из России. И назвал белорусского президента трусом.