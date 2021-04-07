Россия лишила Швецию надежды на помощь США в случае войны

Россия лишила Швецию надежды на помощь США в случае войны
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Стремясь снизить уязвимость Калининграда, Москва укрепила свою военную мощь в регионе

Скандинавия беззащитна перед российской угрозой. Об этом предупредил исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон.

Оценивая военную активность в Прибалтийском регионе, в Баренцевом море и Северной Атлантике, он делает вывод, что позиции РФ выигрышнее натовских.

"В случае конфликта у России на первом этапе, скорее всего, будет преимущество перед НАТО",

приводит слова Ульссона Svenska Dagbladet.

В частности, он отметил, что Москва увеличивает военную мощь Калининграда и усиливает укрепления на севере Атлантики. Это может помешать США перебросить войска в Европу в случае вооруженного конфликта. Россия же при этом получит полную свободу действий на Балтике и в Баренцевом море.

Для Швеции это вдвойне опасно, утверждает Ульссон. Поскольку страна не входит в НАТО, она может рассчитывать только на помощь США в рамках двусторонних договоренностей. Но если РФ отрежет американцам путь, шведы останутся без поддержки.

Тут первостепенное значение приобретает Калининград. Благодаря этому анклаву РФ получила свободный доступ в Балтийское море для своих военных кораблей и авиации. При этом данный участок земли очень уязвим, из Литвы и Польши он простреливается насквозь, отмечает шведское издание.

Чтобы снизить уязвимость, Россия наполнила Калининградскую область различным вооружением. С помощью размещенных там "Искандеров" она может достать даже до Швеции. А поскольку это передовой рубеж, нет сомнений, что это оружие будет использовано в первую очередь в случае вооруженного конфликта.

Ранее шведские военные оценили боеспособность соседней Финляндии и пришли к выводу, что финская армия не сможет сдержать натиск России. На этом фоне Стокгольм объявил самую мощную за последние полвека модернизацию своих Вооруженных сил. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость186985
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Швеция ЕМНИП нейтралы - ума не хватает просто дружить со всеми или хотя бы не нарываться?
Гость195431
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А когда это Россия давала повод напасть на Швецию или другие страны? Им больше бояться надо США, которые устанавливают свои правила по всему миру и уже подчинили всю Европу.
Гость187612
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Живите с нами в мире и не будет даже повода задумываться о своём будущем - именно о своём, а не о будущем своих детей. Никогда и никому Россия не угрожала, в отличие от ряда государств. Так что США и их подчинённым есть о чём подумать и на досуге освежить в памяти провальные и позорные для них попытки захвата территории современной России.
Гость182392
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Да мы вообще , герои... всем остальным до нас далеко, в эконмическом плане, социальной сфере и т.д.
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