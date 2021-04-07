Госслужащий считает, что лишился поста "по политическим мотивам"

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш принял решение об отстранении Яна Блатны от должности министра здравоохранения. По словам премьера, пост займет глава Факультетской больницы Праги Петр Аребергер.

Экс-глава Минздрава же заявил, что расценивает решение Бабиша политически мотивированным. Блатны добавил, что честно исполнял свои обязанности на посту главы ведомства, руководствуясь личными знаниями и силами, о чем сообщил, выступая на брифинге.

Как отмечает РИА "Новости", Аребергер станет четвертым главой чешского Минздрава за все время коронавирусной пандемии. Церемония назначения пройдет на Пражском граде в полдень.

Отметим, политический кризис в Чехии возник после скандала, связанного с противоречивым отношением государственных элит к вакцине "Спутник V" российского производства. Так, изначально чешский президент Милош Земан потребовал отставки Блатны, а также руководителя регулятора по медицинским препаратам Ирены Сторовой из-за отказа от введения "Спутника" для общей вакцинации населения против коронавируса.

В Чехии наблюдается ужасающая эпидемиологическая ситуация. Более 1 млн жителей заразились COVID-19. Из-за огромной нагрузки местные крематории не могут вовремя сжечь тела, одна из печей сломалась из-за напряжения. По словам президента, в возникшей внутригосударственной катастрофе повинен Блатны, который отказывался от "Спутника V", как полагает президент, по политическим соображениям.

Ранее болгарский премьер Бойко Борисов заявил, проведя переговоры с коллегами из Австрии, Чехии и Словении, что Евросоюз призывает лидеров европейских государств к отказу от закупок вакцин, произведенных Китаем и Россией.