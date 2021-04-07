Курс рубля
- Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш принял решение об отстранении Яна Блатны от должности министра здравоохранения. По словам премьера, пост займет глава Факультетской больницы Праги Петр Аребергер.
Экс-глава Минздрава же заявил, что расценивает решение Бабиша политически мотивированным. Блатны добавил, что честно исполнял свои обязанности на посту главы ведомства, руководствуясь личными знаниями и силами, о чем сообщил, выступая на брифинге.
Как отмечает РИА "Новости", Аребергер станет четвертым главой чешского Минздрава за все время коронавирусной пандемии. Церемония назначения пройдет на Пражском граде в полдень.
Отметим, политический кризис в Чехии возник после скандала, связанного с противоречивым отношением государственных элит к вакцине "Спутник V" российского производства. Так, изначально чешский президент Милош Земан потребовал отставки Блатны, а также руководителя регулятора по медицинским препаратам Ирены Сторовой из-за отказа от введения "Спутника" для общей вакцинации населения против коронавируса.
В Чехии наблюдается ужасающая эпидемиологическая ситуация. Более 1 млн жителей заразились COVID-19. Из-за огромной нагрузки местные крематории не могут вовремя сжечь тела, одна из печей сломалась из-за напряжения. По словам президента, в возникшей внутригосударственной катастрофе повинен Блатны, который отказывался от "Спутника V", как полагает президент, по политическим соображениям.
Ранее болгарский премьер Бойко Борисов заявил, проведя переговоры с коллегами из Австрии, Чехии и Словении, что Евросоюз призывает лидеров европейских государств к отказу от закупок вакцин, произведенных Китаем и Россией.
Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян