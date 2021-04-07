Республики Донбасса не хотят нового вооруженного противостояния, но сумеют защитить себя

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сдвинут границы, если армия Украины пойдет в наступление. Об этом предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, если Киев предпримет такой шаг, то, где остановится ДНР, никому не известно. Однако наверняка не в своих нынешних рубежах.

Желание освободить русских и прежние территории Донецкой области у республики есть. Военнослужащие республики хорошо подготовлены и в плане наступательных операций. Но "война страшна".

Армия готова к любому развитию событий. Донбасс войны не желает, начинать ее не станет и сделает все для дипломатического урегулирования конфликта, отметил глава республики в ходе пресс-конференции, приуроченной к седьмой годовщине образования ДНР.

Он также сазал, что ситуация на линии соприкосновения "остается крайне неспокойной и идет по нарастающей". Она меняется только в худшую сторону: количество обстрелов увеличивается.

Вчера "новый виток эскалации усилился новыми гостями". Когда призжают из США или Европы, идет "своеобразная демонстрация состороны ВСУ... наверняка по команде", сообщил Пушилин.

Один из районов республики был отстрелян из БМП. Это вызвало повреждение ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света, а затем и водонасосной станции, вследствие чего оказались лишены воды жители и подконтрольных Украине территорий, отметил глава ДНР.

Скопление армейских подразделений и военной техники Незалежной указывает на ее готовность к возобновлению масштабных боевых действий. К этому Украину подталкивают западные страны, подчеркнул Денис Владимирович.

Он не исключил эскалация боев в ДНР может стать причиной привлечения добровольцев, пишет РИА ФАН.

Ранее Украина назвала повод для начала войны в Донбассе. ВСУ начнут боевые действия в случае угрозы или нападения на них, предупредил глава МИД.

