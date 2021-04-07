Сдвинем границы: в ДНР пригрозили Украине жестким ответом на войну

Сдвинем границы: в ДНР пригрозили Украине жестким ответом на войну
Денис Пушилин. Фото: (DPR) Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеВ НАТО решили не принимать в свой состав Украину
Республики Донбасса не хотят нового вооруженного противостояния, но сумеют защитить себя

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сдвинут границы, если армия Украины пойдет в наступление. Об этом предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, если Киев предпримет такой шаг, то, где остановится ДНР, никому не известно. Однако наверняка не в своих нынешних рубежах.

Желание освободить русских и прежние территории Донецкой области у республики есть. Военнослужащие республики хорошо подготовлены и в плане наступательных операций. Но "война страшна".

Армия готова к любому развитию событий. Донбасс войны не желает, начинать ее не станет и сделает все для дипломатического урегулирования конфликта, отметил глава республики в ходе пресс-конференции, приуроченной к седьмой годовщине образования ДНР.

Он также сазал, что ситуация на линии соприкосновения "остается крайне неспокойной и идет по нарастающей". Она меняется только в худшую сторону: количество обстрелов увеличивается.

Вчера "новый виток эскалации усилился новыми гостями". Когда призжают из США или Европы, идет "своеобразная демонстрация состороны ВСУ... наверняка по команде", сообщил Пушилин.

Один из районов республики был отстрелян из БМП. Это вызвало повреждение ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света, а затем и водонасосной станции, вследствие чего оказались лишены воды жители и подконтрольных Украине территорий, отметил глава ДНР.

Скопление армейских подразделений и военной техники Незалежной указывает на ее готовность к возобновлению масштабных боевых действий. К этому Украину подталкивают западные страны, подчеркнул Денис Владимирович.

Он не исключил эскалация боев в ДНР может стать причиной привлечения добровольцев, пишет РИА ФАН

Ранее Украина назвала повод для начала войны в Донбассе. ВСУ начнут боевые действия в случае угрозы или нападения на них, предупредил глава МИД. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость189982
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Бандерлоги первыми побегут сносить памятники Бандере и Шухевичу, поснимают вышиванки и и везде будут гонять завернувшись в Российский флаг
Гость глас божий
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Шахтёры свой дом защищают.Их дело правое. бандерлоги забыли как люлей получили.но шахтёры им повторят а Россия поможет.
Гость195360
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Гость185095
Майдаунов выдавить в Польшу, там из них пшеки сделают фарш.
Хрен их выдавишь. Они же сразу сдадутся и будут орать, что хорошие)))
Гость185095
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Майдаунов выдавить в Польшу, там из них пшеки сделают фарш.
Гость195360
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Иноагентка-активистка
Если Украинские ВСУ начнут наступать на Донбасс, то представляю как Пушилин во главе своего Донбасского войска будет драпать до Украинско-российской границы, а там уже и Ростов недалеко, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
Представляй. Все равно больше ничего не можешь)))
М
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Иноагентка-активистка
Если Украинские ВСУ начнут наступать на Донбасс, то представляю как Пушилин во главе своего Донбасского войска будет драпать до Украинско-российской границы, а там уже и Ростов недалеко, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
тебе только представлять и осталось
зато как драпали из дебальцово и крыма уже забылось,зачем помнить позор правда,плечевая?
мечтатели из кукуева,такого пендаля получите что отлетите на исторические территории с которыми пришли под подданство русских правителей
хотите? тогда попробуйте напасть на лднр или крым,это вам не писульки писать и в спины стрелять по детям
ДЮДЮКА БАРБИДОКСКАЯ
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Иноагентка-активистка
Если Украинские ВСУ начнут наступать на Донбасс, то представляю как Пушилин во главе своего Донбасского войска будет драпать до Украинско-российской границы, а там уже и Ростов недалеко, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
Ну, тебе сказки надо начинать <цензура>'сать, а не посты в инете!
Гость195681
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Иноагентка-активистка
Если Украинские ВСУ начнут наступать на Донбасс, то представляю как Пушилин во главе своего Донбасского войска будет драпать до Украинско-российской границы, а там уже и Ростов недалеко, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
Представьте и иное: как вояки всу бегут восвояси, как побитые собаки.
Гость188093
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Активистка, ты первая станешь раком и рот откроешь для приема за щеку!
Иноагентка-активистка
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Если Украинские ВСУ начнут наступать на Донбасс, то представляю как Пушилин во главе своего Донбасского войска будет драпать до Украинско-российской границы, а там уже и Ростов недалеко, <цензура>-<цензура>-<цензура>!
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