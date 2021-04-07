В НАТО решили не принимать в свой состав Украину

В НАТО решили не принимать в свой состав Украину
Фото: Michal Fludra/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Берлин заявил, что очень ценит усилия верного партнера альянса

Cевероатлантический альянс в настоящее время не может принимать в свой состав Украину. Пока что руководство не проводит необходимых действий в этом направлении, о чем заявила сегодня, 7 апреля, официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

Немецкая чиновница также отметила, что дальнейшие действия в отношении вхождения Украины в состав альянса также не предусмотрены членами НАТО.

По словам Деммер, альянс действует в соответствии с принципами "политики открытых дверей". Украинская сторона же является весьма ценным партнером североатлантического блока, с которым она сотрудничает на долгосрочной основе.

Однако, добавила официальный представитель Берлина, дальнейшие действия в вопросе членства Киева со стороны Запада не предусмотрены.

Как пишет "Интерфакс", 6 апреля зампред правительства Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопрос интеграции Незалежной в Евросоюз и НАТО, сообщила, что СНБО готовит решение об основных направлениях деятельности государства на пути членства в состав атлантического блока.

Украинская чиновница также указала, что одним из направлений станет формирование государственной системы перехода на стандарты альянса.

На днях официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в членства в НАТО Украине не удастся ограничиться лишь одним желанием. При этом пресс-секретарь отметила усердие Киева, добавив, что Соединенные Штаты продолжают оказывать украинской стороне поддержку, а также взаимодействуют с местными властями по вопросам противодействий "дестабилизации" извне. Тем не менее, решение о членстве Незалежной остается за самими членами Североатлантического альянса.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость195713
Пожаловаться Ответить
Гуси, гуси Гаага. Путин в Гааге
Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. Теперь Гаагский трибунал должен с подачи США провести заседание суда. Но как преступника Путина выдернуть из России. провести заседание суда, вынести обвинительное заключение и посадить его в тюремную клетку? С Украины предатель и убийца Янукович сбежал в в Россию под крылышко своего друга Путина. а куда побежть Путин? В Африку, в Венесуэлу? На Марсе тоже американцы...
Мы то же у себя в посёлке можем организовать посёлковый трибунал и осудить Байдена за бомбёжки в Сирии, только Байдену от этого ни холодно ни жарко.
Штаты имеют хохлоклоуна во все щелки.
Пожаловаться Ответить
Гуси, гуси Гаага. Путин в Гааге
Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. Теперь Гаагский трибунал должен с подачи США провести заседание суда. Но как преступника Путина выдернуть из России. провести заседание суда, вынести обвинительное заключение и посадить его в тюремную клетку? С Украины предатель и убийца Янукович сбежал в в Россию под крылышко своего друга Путина. а куда побежть Путин? В Африку, в Венесуэлу? На Марсе тоже американцы...
Легко писать - отвечать тяжело. Вод докажи что пан зеленин не переодетая тетка - а очень похожо с какой охотой талкает свой зад, а мож ето человек из ЛГБТ - тогда вообше вопросов нет.
Повелитель хохлов
Пожаловаться Ответить
Гуси, гуси Гаага. Путин в Гааге
Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. Теперь Гаагский трибунал должен с подачи США провести заседание суда. Но как преступника Путина выдернуть из России. провести заседание суда, вынести обвинительное заключение и посадить его в тюремную клетку? С Украины предатель и убийца Янукович сбежал в в Россию под крылышко своего друга Путина. а куда побежть Путин? В Африку, в Венесуэлу? На Марсе тоже американцы...
опять дряблое очго бидона лизнул ?
Гость182529
Пожаловаться Ответить
В В Путин никуда не бежить бросив свою родину как Зеленский который бежал к саудитам когда русские хотели атаковать Украине. Как сбежал Зеленский сразу русские отказались атаковать государству которую сбежал куда-то их президент.
Гость183585
Пожаловаться Ответить
Где хохол там коррупция и разруха
похоже янки просекли коварный план Путина по внедрению Хохляндии в НАТО.
Гость194236
Пожаловаться Ответить
морковка от ослика снова отдаляется)
Гость185095
Пожаловаться Ответить
Зачем Западу бандерлогов брать в нато? Сами дают,сосут и направляют. тем более бесплатно.
Гость195360
Пожаловаться Ответить
Гуси, гуси Гаага. Путин в Гааге
Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. Теперь Гаагский трибунал должен с подачи США провести заседание суда. Но как преступника Путина выдернуть из России. провести заседание суда, вынести обвинительное заключение и посадить его в тюремную клетку? С Украины предатель и убийца Янукович сбежал в в Россию под крылышко своего друга Путина. а куда побежть Путин? В Африку, в Венесуэлу? На Марсе тоже американцы...
Что, плохо жить рагулю под хозяином?
Хозяин брякнул - у рагуля мозжечок взорвался)))). Как же ему Путина вытащить из России? С 1/6 части суши?
И где рагуль, а где Путин)))).
Может, лучше по старинке, поскулить под лестницей?
Гуси, гуси Гаага. Путин в Гааге
Пожаловаться Ответить
Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. Теперь Гаагский трибунал должен с подачи США провести заседание суда. Но как преступника Путина выдернуть из России. провести заседание суда, вынести обвинительное заключение и посадить его в тюремную клетку? С Украины предатель и убийца Янукович сбежал в в Россию под крылышко своего друга Путина. а куда побежть Путин? В Африку, в Венесуэлу? На Марсе тоже американцы...
1
новости партнеров

Россия лишила Швецию надежды на помощь США в случае войны

Стремясь снизить уязвимость Калининграда, Москва укрепила свою военную мощь в регионе

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей