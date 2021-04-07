Берлин заявил, что очень ценит усилия верного партнера альянса

Cевероатлантический альянс в настоящее время не может принимать в свой состав Украину. Пока что руководство не проводит необходимых действий в этом направлении, о чем заявила сегодня, 7 апреля, официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

Немецкая чиновница также отметила, что дальнейшие действия в отношении вхождения Украины в состав альянса также не предусмотрены членами НАТО.

По словам Деммер, альянс действует в соответствии с принципами "политики открытых дверей". Украинская сторона же является весьма ценным партнером североатлантического блока, с которым она сотрудничает на долгосрочной основе.

Однако, добавила официальный представитель Берлина, дальнейшие действия в вопросе членства Киева со стороны Запада не предусмотрены.

Как пишет "Интерфакс", 6 апреля зампред правительства Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопрос интеграции Незалежной в Евросоюз и НАТО, сообщила, что СНБО готовит решение об основных направлениях деятельности государства на пути членства в состав атлантического блока.

Украинская чиновница также указала, что одним из направлений станет формирование государственной системы перехода на стандарты альянса.

На днях официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в членства в НАТО Украине не удастся ограничиться лишь одним желанием. При этом пресс-секретарь отметила усердие Киева, добавив, что Соединенные Штаты продолжают оказывать украинской стороне поддержку, а также взаимодействуют с местными властями по вопросам противодействий "дестабилизации" извне. Тем не менее, решение о членстве Незалежной остается за самими членами Североатлантического альянса.