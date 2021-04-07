Подготовиться к выборам волонтерам помогут в Высшей партийной школе ЕР

Подготовиться к выборам волонтерам помогут в Высшей партийной школе ЕР
Фото: er.ru
Активистам-общественникам подскажут первые шаги в политике

Волонтерам, решившим попробовать свои силы на политическом поприще, организовали онлайн-семинар на площадке Высшей партийной школы "Единой России". Эксперты и политики поделились опытом, раскрыли технологии работы с избирателями и рассказали о том, какие запросы существуют у россиян сегодня.

Как отметил председатель правления ФоРГО Константин Костин, участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии "ЕР". Но новичкам необходима помощь на первом этапе.

"За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами",

– пояснил Костин.

О том, что к партийной деятельности необходимо привлекать новых людей из числа добровольцев, которые не остались равнодушными к чужим трудностям в период пандемии, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В "Единой России" идею поддержали. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, половина избранных депутатов в 2020 году – это новые кандидаты из числа врачей, учителей, малых предпринимателей.

Эта работа по обновления партии будет продолжена. Поэтому так важно помочь общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы. Образовательный формат, предложенный "Единой Россией" активистам, которые решили принять участие в предварительном голосовании, крайне полезен, убежден руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Костюкевич.

"Реакция партии "Единая Россия" на этот запрос - признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и небезразличным гражданам попасть в представительные органы власти", – пояснил он.

Как сообщается на сайте ЕР, на участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников, причем 40% заявившихся – беспартийные.

Николай ВИКТОРОВ

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