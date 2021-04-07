Путин уволил главу Тувы

Чиновник сам захотел покинуть пост

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол решил покинуть свое кресло. Президент страны Владимир Путин принял его отставку и подписал соответствующий указ. Причина такого решения чиновника не сообщается. 

Как указывается на сайте Кремля, временно исполнять обязанности руководителя республики будет Владислав Ховалыг, который с 2008 по 2018 год был мэром города Кызыл. 

Кара-оол возглавлял Туву с 2007 года и дважды переизбирался в 2012 и 2016 годах. 

Ховалыг уже провел свое первое совещание с Путиным, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". И.о. главы Тувы отметил, что сосредоточит свое внимание на социально-экономическом развитии региона. 

Полина ИВАНОВА

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