Курс рубля
- Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол решил покинуть свое кресло. Президент страны Владимир Путин принял его отставку и подписал соответствующий указ. Причина такого решения чиновника не сообщается.
Как указывается на сайте Кремля, временно исполнять обязанности руководителя республики будет Владислав Ховалыг, который с 2008 по 2018 год был мэром города Кызыл.
Кара-оол возглавлял Туву с 2007 года и дважды переизбирался в 2012 и 2016 годах.
Ховалыг уже провел свое первое совещание с Путиным, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". И.о. главы Тувы отметил, что сосредоточит свое внимание на социально-экономическом развитии региона.
Стремясь снизить уязвимость Калининграда, Москва укрепила свою военную мощь в регионе
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян