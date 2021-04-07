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Бывшая кандидатша на пост
белорусского лидера Светлана Тихановская не оставляет надежд побеседовать с
действующим главой республики Александром Лукашенко. Белоруска считает, что ее
"политического веса" вполне достаточно для проведения переговоров с первым
лицом государства.
На официальном сайте лидера оппозиционеров Белоруссии опубликован призыв к Лукашенко согласиться на переговоры с Тихановской или ее офисом. Светлана убеждена, что страна находится в кризисе, который неразрешим без ее участия.
Впрочем, новоиспеченный политик, а также сотрудники ее офиса выразили готовность провести переговоры не только с Батькой, но и с любыми его представителями или посредниками.
Тихановская все также бредит идеей организации нового голосования за президента Белоруссии. Кроме того, оппозиционерка убеждена: стране просто необходимо вмешательство других государств, так как без помощников извне Белоруссии не удастся разрешить "политический кризис". Так, Светлана предлагает обратиться к России, Германии, Франции, Швейцарии и Соединенным Штатам.
К слову, недавно Минск возбудил против оппозиционерки дело о подготовке теракта. Власти Белоруссии готовят документы для объявления Тихановской в международный розыск.
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