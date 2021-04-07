Пентагон утилизирует два самолета, проводивших аэрофотосъемку

США не хотят возвращаться в Договор по открытому небу, поскольку для России это будет "неверным сигналом". Кроме того, такой шаг подорвет позиции Вашингтона в области контроля над вооружениями. Об этом сообщает портал Defense News в среду, 7 апреля.

По его информации, свою позицию американцы выразили в дипломатической ноте, направленной иностранным партнерам Штатов. Соответствующий документ Вашингтон разослал союзникам 31 марта.

"Американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями", – указывает портал.

Одновременно издание подчеркивает, что окончательное решение еще не принято в Вашингтоне.

Письмо было разослано за несколько дней до того, как ВВС США подтвердили планы вывода из эксплуатации устаревших самолетов, используемых для выполнения пакта о взаимном наблюдении, что "может означать конец надежд" на то, что американцы снова присоединятся к соглашению, отмечается в материале.

Хотя нынешний президент США Джо Байден осудил решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе из договора в 2020 году, Россия с тех пор также вышла из него, а Сенат по данному вопросу разделился ровно наполовину, что демонстрирует тяжелую борьбу за повторную ратификацию соглашения.

Напомним, в Договоре по открытому небу участвуют 34 страны, в том числе ключевые союзники по НАТО. Они настаивали на том, чтобы США оставались его участником, утверждая, что пакт служит ценным каналом для транспарентности и диалога между Россией и Штатами, двумя ведущими ядерными державами мира.

В письме признается, что проблема между партнерами возникла 25 февраля на мероприятии НАТО, а также в частных беседах. Издание указывает на "резкий разворот" Байдена по данной тематике по сравнению с его позицией прошлой осенью в период предвыборной кампании.

После того, как нота была отправлена, стало известно о том, что два самолета OC-135B 1960-х годов, использовавшиеся для выполнения задач по аэрофотосъемке в рамках договора, будут выведены из состава 55-го крыла на базе ВВС Оффутт. Небраска, и в мае и июне будут доставлена на "кладбище" Военно-воздушных сил в Аризоне.

"Я думаю, что дверь в Договор по открытому небу закрыта примерно на 95%", – сказал Defense News член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бэкон.

