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Киевский режим обвинил Россию в "накручивании ситуации" сообщениями
о подготовке украинской армии к наступлению в Донбассе. Сама Незалежная в плане урегулирования вооруженного конфликта следует политико-дипломатическим путем. Об этом сегодня заявил вице-премьер Украины Алексей Резников
в интервью интернет-изданию texty.org.ua.
"Они же накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление. Пытаются таким образом мобилизовать "боевой дух" в окопах. Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий", – сказал чиновник.
Также пан Резников порассуждал насчет российского "нарратива" о том, что в Донбассе происходит внутриукраинский конфликт. Забыв об устоявшейся мантре постмайданных вождей о якобы наличии в шахтерском регионе ВС РФ, он вдруг отметил, что "их официальное вхождение на территорию Украины вооруженными силами Российской Федерации" не останется незамеченным всепланетным сообществом.
"Это будет означать открытую войну, а следовательно, более жесткую реакцию цивилизованного мира. Имеющиеся санкции будут "детским садом" по сравнению с тем, что может произойти", – убежден пан Резников.
Он подчеркнул, что армия Незалежной не такая слабая, какой была в 2014-ом, а экономическая ситуация в России тоже другая – "они уже давно не такие мощные".
Ранее в среду, 7 апреля, глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки ВСУ на самопровозглашенные республики, отметив, что "у Украины для этого все готово".
По его словам, если все-таки киевский режим пойдем в наступление в Донбассе, он даже затруднился предположить, где "мы остановимся, никто сейчас не скажет".
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