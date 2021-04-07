США разрабатывают биологическое оружие у границ России - Патрушев

США разрабатывают биологическое оружие у границ России - Патрушев
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
В прилегающих к лабораториям районах фиксируются случаи вспышек заболеваний, которые для них нехарактерны

Москва считает, что в подконтрольных Вашингтону лабораториях у границ России и КНР ведутся разработки по созданию биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

"У нас есть веские основания предполагать, что это именно так", – сказал генерал армии, отвечая на вопрос журналиста, могут ли американские специалисты разрабатывать биооружие рядом с территорией РФ.

По его данным, в целом в мире и особенно у рубежей нашей страны и Китая как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, которые контролируют США. Соответственно, у Москвы и Пекина на этот счет возникают вопросы к Вашингтону.

"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии", – подчеркнул Патрушев.

Глава Совбеза обратил внимание на тот факт, что в прилегающих к таким лабораториям районах фиксируются "вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов".

Напомним, в прошлом году на фоне распространения пандемии коронавируса в Незалежной неоднократно обсуждали вопрос присутствия в стране американских лабораторий. Минздрав Украины объявил, что в соборной расположены восемь таких учреждений, созданных с помощью Пентагона. Но некоторые местные источники полагают, что их может быть почти в два раза больше.

По мнению украинских экспертов, в этих лабораториях американцы занимаются исследованием боевых вирусов, что угрожает как самой Незалежной, так и ее соседям, в том числе России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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