ООН указали на участие в кампании по дискредитации армии ЦАР и ее союзников

ООН указали на участие в кампании по дискредитации армии ЦАР и ее союзников
Источник фото: Федеральное агентство новостей
Против армии Центральноафриканской Республики ведется информационная кампания. Дискредитацией правительственных сил занимаются СМИ, финансируемые из Франции.

Об этом в открытом письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ, организация, представляющая российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов. Он призвал международную организацию обратить внимание на недостоверные сведения, распространяемые отдельными СМИ. Данные со страниц подобных изданий затем оказываются в заявлениях Всемирной организации о ситуации в ЦАР.

Речь идет о публикациях CorbeauNews и LeTsunami, которые получают финансирование из Франции. Эти онлайн-газеты заблокированы на территории ЦАР за распространение недостоверных данных, но продолжают действовать за пределами республики. Иностранные читатели, не знакомые с реальной ситуацией в стране, таким образом, подвергаются дезинформации о деятельности правительственных сил и их союзников из России и Руанды.

Эти издания, подобно своим более авторитетным коллегам из западных СМИ, имеют привычку приписывать российских инструкторов к "ЧВК Вагнера" в погоне за сенсациями.

По словам Иванова, опубликованные материалы становятся источниками сведений для экспертов Совета ООН по правам человека. Использование информации из непроверенных источников негативно отражается на авторитете международной организации и осложняет взаимодействие с ней, подчеркнул глава СОМБ.

Иванов в очередной раз подчеркнул, что российские инструкторы находятся в ЦАР по договоренности между Москвой и Банги и с санкции ООН. Россияне обучают национальную армию FACA и оказывают консультативную и гуманитарную помощь силам безопасности ЦАР в борьбе с вооруженными преступниками, терроризирующими страну.

Полина ИВАНОВА

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