Кто правит США за спиной Байдена: Псаки отказалась открыть правду

Кто правит США за спиной Байдена: Псаки отказалась открыть правду
Барак Обама и Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские СМИ сообщают о слишком частых контактах лидера нации с Обамой

Президент США Джо Байден регулярно общается с 44-м хозяином Белого дома Бараком Обамой, принимая его советы. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации американского лидера Джен Псаки на вчерашнем брифинге.

Ранее в одном из эфиров Fox News ведущая Мария Бартриомо со ссылкой на свои источники рассказала согражданам, что всеми процессами в Овальном кабинете руководит экс-президент Обама, который также представляет Демпартию. По данным инсайдеров, фактически именно он правит Штатами.

Накануне журналисты не преминули расспросить Псаки о такой информации. Любительница бус не стала отрицать, что Обама и Байден часто контактируют, пишет РИА ФАН.

"Да, я могу подтвердить, что президент Байден регулярно беседует с президентом Обамой, однако, о чем они говорят, никого не касается", – ответила пресс-секретарь Белого дома назойливым сотрудникам медиа.

Она напомнила им, что действующий лидер нации занимал должность вице-президента в администрации Обамы, и у них до сих пор сохранились тесные дружеские отношения.

При этом Псаки обошла вниманием ту часть вопроса, которая касалась "консультаций" от бывшего главы США по ключевым законопроектам – экономики и инфраструктуры.

Данные инициативы Белого дома обошлись американским налогоплательщикам в $4,1 трлн. Конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии полагают, что под предлогом выделения "оздоровительных бюджетов" Байден и его соратники-демократы проворачивают коррупционные махинации.

Американцы в своих комментариях на как всегда яркий спич Псаки сразу вспомнили неудачный заход на борт самолета 78-летнего президента по трапу и предположили, что ему крайне необходимо советоваться с Обамой.


"Что ж, Джо не может нормально функционировать, поэтому ему приходится говорить с кем-то, кто хочет его выслушать и дать ему некоторые темы для разговора", – написал пользователь nottevenclose в "Твиттер".

Некоторые считают, что в стране работает "теневое правительство". Один из комментаторов напомнил, что президент является госслужащим, который пользуется государственными услугами, и поэтому "мы имеем право знать!"

"Что ж? Все мы знаем, о чем они говорят. Хусейн (т.е. Обама) снова управляет Белым домом. Нам повезло. И Байден должен получить его совет. Старый тупой чувак. Люди получили то, за что проголосовали. Два болвана", – резюмировал некто K. Jordan.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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