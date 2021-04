Президент США Джо Байден регулярно общается с 44-м хозяином Белого дома Бараком Обамой, принимая его советы. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации американского лидера Джен Псаки на вчерашнем брифинге.

Ранее в одном из эфиров Fox News ведущая Мария Бартриомо со ссылкой на свои источники рассказала согражданам, что всеми процессами в Овальном кабинете руководит экс-президент Обама, который также представляет Демпартию. По данным инсайдеров, фактически именно он правит Штатами.

Накануне журналисты не преминули расспросить Псаки о такой информации. Любительница бус не стала отрицать, что Обама и Байден часто контактируют, пишет РИА ФАН.

"Да, я могу подтвердить, что президент Байден регулярно беседует с президентом Обамой, однако, о чем они говорят, никого не касается", – ответила пресс-секретарь Белого дома назойливым сотрудникам медиа.

Она напомнила им, что действующий лидер нации занимал должность вице-президента в администрации Обамы, и у них до сих пор сохранились тесные дружеские отношения.

При этом Псаки обошла вниманием ту часть вопроса, которая касалась "консультаций" от бывшего главы США по ключевым законопроектам – экономики и инфраструктуры.

Данные инициативы Белого дома обошлись американским налогоплательщикам в $4,1 трлн. Конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии полагают, что под предлогом выделения "оздоровительных бюджетов" Байден и его соратники-демократы проворачивают коррупционные махинации.

Американцы в своих комментариях на как всегда яркий спич Псаки сразу вспомнили неудачный заход на борт самолета 78-летнего президента по трапу и предположили, что ему крайне необходимо советоваться с Обамой.

Jenn Psaki says Biden and Obama speak often... but they won't offer a readout of those calls: it's no one's business what they talk about. pic.twitter.com/n9TkedR4Lu