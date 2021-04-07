Белый дом придумал план, как остановить реализацию российско-немецкого проекта

Президент США Джо Байден планирует назначить спецпредставителя Вашингтона по "ликвидации" газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что посланец Белого дома будет отвечать за переговоры о прекращении строительства балтийской магистрали.

На эту должность администрация присмотрела экс-спецпосланника США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна при 44-м президенте Бараке Обаме. Также он был близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Байдена.

По данным источников Politico, новую работу Хохштейну неофициально предложил советник лидера нации по нацбезопасности Джейк Салливан в конце марта.

Как пишет издание, Байден и его соратники пытаются "загнать в тупик" почти завершенный энергетический проект, который "послужил бы крупным финансовым и геополитическим благом для Москвы".

Хохштейн, вышедший из наблюдательного совета украинской энергетической компании "Нафтогаз" в конце 2020 г., пока не принял приглашение возглавить "крестовый поход" американцев против российской трубы.

Другим кандидатом на эту роль называется носительница печенек революционерам на киевский Майдан Виктория Нуланд, которую недавно Байден усадил в кресло главы управления по политическим вопросам Госдепа.

Однако некоторые официальные лица опасаются, что назначение спецпосланника на самом деле может стать контрпродуктивным, и еще больше оттянет процесс введения санкций против "СП-2", демонстрируя Германии и России, что США открыты для некоторой формы примирения, отмечает издание.

Хотя пока неясно, каковы будут точные полномочия и параметры посланника, его роль, по крайней мере, на начальном этапе будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как воспрепятствовать строительству трубопровода, не оттолкнув ключевого союзника Вашингтона в лице Берлина, говорится в статье.

Один из высокопоставленных чиновников из администрации Байдена в марте заявил, что в вопросе "СП-2" Штаты оказались между молотом и наковальней.

Ранее сегодня мы писали, что в Евросоюзе уже произошел раскол по поводу "Северного потока-2". Как утверждает канадский профессор Дэвид Роджер Марплз, ключевые игроки ЕС перессорились из-за нашего проекта, т.к. одни выступают на стороне американцев, требующих его уничтожения, а другие – поддерживают Германию, крайне заинтересованную в российском топливе и возможности стать главным хабом для перекачки газа европейским потребителям.

