Пять западных стран выступили с обвинением России

Пять западных стран выступили с обвинением России
Фото: Jens Kalaene/ ZB/www.globallookpress.com
Их беспокоит стягивание военных к украинским границам

Представители США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши сделали совместное заявление по ситуации в Донбассе после онлайн-переговоров по Украине. Они заявили, что Москва занимается подрывом деэскалации в ДНР. 

Конференция прошла под руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. К встрече также присоединилась и.о. замминистра обороны США Аманда Дори.

Как указано в заявлении Пентагона, учавствующие на переговорах страны "вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности". На обсуждение была выставлена тема "повышения российской военной активности в регионе". Представители государств сошлись во мнении, что именно Россия совершает дестабилизирующие действия в регионе, которые подрывают достигнутое в июле 2020 года соглашение, заключенное при посредничестве ОБСЕ. 

Участники заявили о непокополебимой поддержке суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны, пишет RT. В качестве поддержки они договорились предоставлять военным Украины специализированные тренировки, а также оказывать помощь при выстраивании потенциала ВСУ. 

В последнее время страны Запада неоднократно заявляли, что переброска российских военных к украинской границе их беспокоит. Комментируя заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это не угрожает другим государствам, напоминает телеканал "360".

К слову, несмотря на активизацию разговоров об амбициях Украины вступить в НАТО, в ближайшем времени принимать страну в Альянсе не планируют. Такое заявление сделали в ФРГ. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость196158
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Гость186187
залочить вам все валютные счета, отключить рашу от доллара - приползете на коленях с подмытой попой
Ты конечно д** и не понимаешь чего хочешь и чего пишешь.
Но вот именно это было бы хорошо для России.
Будут продавать нефть и газ за рубли, всем желающим.
Вовка из 1а
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Гость186187
залочить вам все валютные счета, отключить рашу от доллара - приползете на коленях с подмытой попой
Судя по комментам, у тебя омерзительная колхозная внешность с гнусным голосом. Посмотри в зеркало, увидишь ухмылку пациента психушки. :-)
Гость196295
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Гость186187
залочить вам все валютные счета, отключить рашу от доллара - приползете на коленях с подмытой попой
Пшел на <цензура>, дурилка!
Гость186187
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залочить вам все валютные счета, отключить рашу от доллара - приползете на коленях с подмытой попой
Гость проездом
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А послать их куда Макар телят не гонял. Пусть в пределах своих границ вякают
Гость186187
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.
Пора вводить экономические санкции, по аналогии...
против США то ?
ну вводите, поржём
.
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Пора вводить экономические санкции, по аналогии...
Виктор Костоправ
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Бункерный дед-Бидон
Самое главное Литва подписалась. Без Литвы никак!
Карликовые малозаселённые государства живут за счёт стран крупных с высокой численностью населения, имеющих развитую промышленность. Вот и Литва, как государство-карлик, живёт за счёт ЕС и НАТО, расплачиваясь с ними русофобией. А чтобы вы делали на её месте? В Литве кроме свиноводства в частном секторе и свинства в парламенте и руководстве страны больше ничего нет.
Гость190486
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Иванушка
апять "наши" раши упа-раши (<цензура>)
Спили мушку Иванушка целее будешь и сходи поцелуй в зад Бидона порадуй старого маразматика.
Гость196468
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- Что-то, Петька, беспокоит меня Гондурас.
- А ты не чеши его, Василий Иванович.
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