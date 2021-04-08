Вашингтон разрабатывает очередной пакет санкций против Кремля

Администрация Белого дома изучает варианты для ответных мер на "хакерские атаки" и "вмешательство" в президентские выборы, в которых продолжает обвинять Москву. Так, Вашингтон рассматривает возможность высылки представителей российской дипмиссии, а также персональные санкционные ограничения в отношении некоторых людей из администрации президента РФ и органов государственной власти.

Причиной остаются "взломы" и "вмешательства" в президентскую кампанию Соединенных Штатов. В администрации Байдена уже завершено изучение всей информации о так называемых действиях российской стороны и "атаке хакеров" на американские государственные институты, которая, уверены в Белом доме, была совершена с помощью программного софта компании Solar Winds, передает "Общественная служба новостей".

Как отмечает агентство Bloomberg, ответ американской стороны, вероятнее всего, будет состоять из целого ряда элементов, включая персональные ограничения в отношении окружения главы РФ Владимира Путина вместе с санкциями против российских органов власти, "уличенных" в так называемом вмешательстве, уточняет Ura.ru.

По информации источника, в администрации Байдена, как и Госдепа, отказались давать комментарии на запрос агентства.

Как пишет СМИ, действующий американский лидер отдал поручение о проведении расследования еще в самый первый день своего президентства. Тогда же он и распределил приоритеты в российском направлении: "вмешательство" в президентскую кампанию, сообщения о мнимой награде, якобы предложенной российской стороной за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане, "хакерские атаки" и "отравление" Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить спецпосланника для срыва "Северного потока – 2".