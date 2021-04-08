Байден придумал ответ Москве за "хакерские атаки" - СМИ

Байден придумал ответ Москве за "хакерские атаки" - СМИ
Джозеф Байден. Фото: Leigh Vogel - Pool via/www.globallookpress.com
Вашингтон разрабатывает очередной пакет санкций против Кремля

Администрация Белого дома изучает варианты для ответных мер на "хакерские атаки" и "вмешательство" в президентские выборы, в которых продолжает обвинять Москву. Так, Вашингтон рассматривает возможность высылки представителей российской дипмиссии, а также персональные санкционные ограничения в отношении некоторых людей из администрации президента РФ и органов государственной власти.

Причиной остаются "взломы" и "вмешательства" в президентскую кампанию Соединенных Штатов. В администрации Байдена уже завершено изучение всей информации о так называемых действиях российской стороны и "атаке хакеров" на американские государственные институты, которая, уверены в Белом доме, была совершена с помощью программного софта компании Solar Winds, передает "Общественная служба новостей".

Как отмечает агентство Bloomberg, ответ американской стороны, вероятнее всего, будет состоять из целого ряда элементов, включая персональные ограничения в отношении окружения главы РФ Владимира Путина вместе с санкциями против российских органов власти, "уличенных" в так называемом вмешательстве, уточняет Ura.ru.

По информации источника, в администрации Байдена, как и Госдепа, отказались давать комментарии на запрос агентства.

Как пишет СМИ, действующий американский лидер отдал поручение о проведении расследования еще в самый первый день своего президентства. Тогда же он и распределил приоритеты в российском направлении: "вмешательство" в президентскую кампанию, сообщения о мнимой награде, якобы предложенной российской стороной за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане, "хакерские атаки" и "отравление" Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить спецпосланника для срыва "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

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Гость196520
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Гость186187
скоро вас путин так доведет что вы и к Украинцам будете в очереди стоять.
а к нам сейчас говорят режут по более 50%.
не нужны вы нам.
сидите в своей грязи и разрухе
Внимание! Мировая сенсация! Американцы превзошли Бога в стремлении создать совершенного человека. Бог смог создать мужчину и женщину путем соединения сперматозоида и яйцеклетки. Американцы методом соединения сперматозоида с <цензура> создали более двадцати разновидностей полов. Эксперименты продолжаются. Европа как цивилизованная страна подключилась к этим экспериментам. Работа идет днем и ночью. Движение приняло международный масштаб и обзавелось своим флагом. Украинцы решили примкнуть к этому движению и оздоровить свою нацию. Американцы дали всем время подумать. Все кто добровольно не станет у
Гость186187
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крым наш
к свинокаклам в очереди стоят???БУ-ГА-ГА!!!
скоро вас путин так доведет что вы и к Украинцам будете в очереди стоять.
а к нам сейчас говорят режут по более 50%.
не нужны вы нам.
сидите в своей грязи и разрухе
крым наш
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Гость186187
у вас народ по году в очередях за визами к нам стоит. так хорошо у вас жить что валят аж хоть на гарбаче у нас тусоваться с ниграми. тебе то виза не нужна. ты никому не нужен. и нигде
к свинокаклам в очереди стоят???БУ-ГА-ГА!!!
Гость186187
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Гость190486
Напугали еже голой задницей. Посла мы уже отозвали для консультаций, пиндосии показалось мало, можно и дип представительство закрыть не проблема только продажная либерастня взвоет как она будет к хозяевам за грантами ездить да указилова получать, простому народу на это положить 10 раз, он как не любил пиндосию так и будет не любить зато сразу проявятся ренегаты и станет видно кто есть кто.
а мы вам счета в голдман саш закроем. посмотрим как запоете
Гость190486
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Напугали еже голой задницей. Посла мы уже отозвали для консультаций, пиндосии показалось мало, можно и дип представительство закрыть не проблема только продажная либерастня взвоет как она будет к хозяевам за грантами ездить да указилова получать, простому народу на это положить 10 раз, он как не любил пиндосию так и будет не любить зато сразу проявятся ренегаты и станет видно кто есть кто.
Гость186187
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Влад
Ну и в Москве посольство вражеское закрыть. За ложные обвинения.
у вас народ по году в очередях за визами к нам стоит. так хорошо у вас жить что валят аж хоть на гарбаче у нас тусоваться с ниграми. тебе то виза не нужна. ты никому не нужен. и нигде
Гость185667
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дименционнику что то еще могло прийти в голову им он не забыл?
Он вообще то даже забыл как называется министерство обороны.
А вот в инете американцы всевластны, но им не понравилось что у Путина нет Эппла как у Медведева, он не лазит в инете и они не могут к нему подобраться, это просто бесит. Отсюда и придуманные санкции, а как отчёт написать не проблема, тем более он под грифом секретно никто не прочитает.
Страны уничтожали потрясая стиральным порошком в пробирке, атут секретный доклад, да еще и дименционнику.
Влад
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Ну и в Москве посольство вражеское закрыть. За ложные обвинения.
Акиншин В.Н.
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НЕт это провокация обязана быть ПРЕСЕЧЕНА, нет Карлы Дель Понте???, и в РОССИИ есть: атсутствующими ш.
Акиншин В.Н.
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Гля, малоумие сказывается?: "Причиной остаются "взломы" и "вмешательства" в президентскую кампанию Соединенных Штатов", а штемпсель на них чей?, проще умно по части машинного языка работать на операторном ведении управления по каждой микросхеме. - Просто несоразмерное обвинение: по слабости здоровья ...мазгами. И не ищите русский след: по Байконуру знаю, как сам был Контрольный маШтяр - в МАИ ВОСХОД, учась. Так десь прокурор Международного...?, и дождутся ...смену и писал пора сербов сменять, и Бог не Микитка. А в Фатиме и М.Архангел и Богородица приходила: ОСТАВЬТЕ РОССИЮ в покое: мяста есть
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