Причиной стала предполагаемая "угроза миру"

Глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау в срочном порядке отправился на Украину. Он намерен обсудить с киевскими властями нависшую над миром угрозу. Об этом сообщает МИД Польши в "Твиттере".

Today, April 8, FM @RauZbigniew will make an extraordinary urgent visit to Kyiv 🇺🇦 in light of the threat to peace on Ukraine's borders. pic.twitter.com/P1W12j6LLM — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 8, 2021

"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау совершит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", – написано в сообщении.

Такое решение было принято после конференции пяти западных стран, в числе которых была Польша, посвященной ситуации на границе с Украиной. Совместно с США, Канадой, Вашингтоном и Литвой она выразила обеспокоенность стягиванием российских войск к украинским границам и заявила, что Россия подрывает деэскалацию в Донбасе.