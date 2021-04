Глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау в срочном порядке отправился на Украину. Он намерен обсудить с киевскими властями нависшую над миром угрозу. Об этом сообщает МИД Польши в "Твиттере".

Today, April 8, FM @RauZbigniew will make an extraordinary urgent visit to Kyiv 🇺🇦 in light of the threat to peace on Ukraine's borders. pic.twitter.com/P1W12j6LLM