Глава МИД Польши экстренно выехал в Киев

продолжениеКак слабость Украины поможет США причинить боль России: совет дал эксперт
Причиной стала предполагаемая "угроза миру"

Глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау в срочном порядке отправился на Украину. Он намерен обсудить с киевскими властями нависшую над миром угрозу. Об этом сообщает МИД Польши в "Твиттере".

"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау совершит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", – написано в сообщении.

Такое решение было принято после конференции пяти западных стран, в числе которых была Польша, посвященной ситуации на границе с Украиной. Совместно с США, Канадой, Вашингтоном и Литвой она выразила обеспокоенность стягиванием российских войск к украинским границам и заявила, что Россия подрывает деэскалацию в Донбасе.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную

Байден выбирает спецпосланника для ликвидации "Северного потока-2" - СМИ

Белый дом придумал план, как остановить реализацию российско-немецкого проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей