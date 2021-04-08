Лавров пояснил задачи спецпосланника Белого дома по "Северному потоку-2"

Лавров пояснил задачи спецпосланника Белого дома по "Северному потоку-2"
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Вашингтон уже не знает, как помешать строительству газопровода

США придумывают новые формы дипломатии в русле своей санкционной политики. С этим связано и намерение назначить специального посланника Белого дома по противодействию проекту "Северный поток-2", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению министра, задача, которую Вашингтон возлагает на нового спецпосланника, проста:

"Будет просто ездить и всем грозить",

– пояснил Лавров. Он предположил, что у американцев осталось без дела много дипломатов после того, как США вышли из Договора по открытому небу, вот их и пристраивают, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена подбирает человека, который будет представлять интересы США на переговорах по остановке проекта "Северный поток-2". Эксперты полагают, что обострение обстановки в Донбассе тоже связано со строительством газопровода: США стремятся таким образом усилить антироссийские настроения в Европе.

Между тем, в Германии твердо нацелены на реализацию проекта. Там уже полностью готов сухопутный участок газопровода. Хотя с прокладкой труб на морском участке возникли сложности. 

Николай ВИКТОРОВ

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Лвров, Сергей Викторович, да при случае наплюй в шары Бидону и прочим пиндосам - гомосекам.
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