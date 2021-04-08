Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
В России с иронией ответили на заявление из США по Украине. Тонко и недвусмысленно пошутило Министерство иностранных дел.
Причиной стали слова представителя Пентагона Джона Кирби о ситуации на границе РФ с Незалежной. Американскому военному ведомству дали совет.
Такую реакцию вызвало заявление сотрудника Минобороны США, что "полностью не понятно, что там делают россияне" . В МИД РФ были кратки.
Отечественные дипломаты написали в телеграм-канале, что им как раз "давно полностью понятно", что американцам "полностью многое не понятно". И в заключение порекомендовали: "Догоняйте".
Ранее стало известно, что пять западных стран выступили с обвинением России. США, Великобританию, Канаду, Литву и Польшу беспокоит стягивание военных к украинским границам.
Накануне поступила информация о поставках оружия на Украину Пентагоном. Представитель американского военного ведомства Джон Кирбисообщил, что США фиксируют увеличение численности российских войск в Крыму и у границ РФ с двумя странами на юго-востоке и повышение военной мощи Незалежной должно снизить напряжение в регионе.
Их беспокоит стягивание военных к украинским границам
В Софии признали, что баланс военных сил смещен не в ее пользу