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Морякам из России запретили бывать на Украине. Об этом проинформировала Государственная пограничная служба соседней страны.
В Незалежной бдительно следят за теми, кто бывал на полуострове. И доблестные стражи рубежей выявили таких "нарушителей" в среду, 7 апреля.
Когда проходило оформлениея судна из Турции в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт", наряд обнаружил троих россиян, которые "незаконно" посещали "аннексированный" Крым, сообщили в ведомстве. И даже время их визита указали: сентябрь 2020 года..
За нарушение порядка въезда на территорию автономной республики и выезда оттуда херсонские пограничники отказали гражданам РФ в пропуске. Въезд в Украину им запрещен на три года, отметили в ГПС.
Накануне мужчин перестали пускать в Незалежную после слухов о российских войсках. С трудностями на границе столкнулись белорусы.
Ранее сообщалось, что за посещение Крыма может поплатиться российский артист. Из-за выступление на полуострове его концертна Уккраине находится под угрозой срыва.
Их беспокоит стягивание военных к украинским границам
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