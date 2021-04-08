Киев получил независимость от Москвы после решений по газу – Коболев

Киев получил независимость от Москвы после решений по газу – Коболев
Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Договор по транзиту Украина "удавкой" не считает

Киев стал по-настоящему независим от Москвы, только когда отказался от поставок российского газа. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он напомнил, что раньше украинское руководство было вынуждено летать в РФ на переговоры и учитывать ее интересы. Сейчас такой необходимости нет, ведь жизненно необходимый газ республика покупает в Европе.

"Сняли эту политическую удавку: сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы. (…) Это, наверное, главный позитивный момент",

пояснил Коболев изданию "НВ". При этом он не согласился с тем, что из ЕС Украина получает тот же российский газ. "Когда газ попадает в Европу, он становится европейским", – подчеркнул чиновник, отметив, что при закупке представители Украины не спрашивают у европейских контрагентов о происхождении товара.

На этом основании Коболев настаивает, что можно говорить о полном отказе Киева от российского газа и независимости от Москвы. Но транзит газа из РФ – это совсем другая история. От него Незалежная отказываться не собирается. Поскольку это и деньги в казну, и "подушка безопасности" в военном плане.

По мнению Коболева, Россия не решится воевать с Украиной, пока транспортирует через ее территорию свое сырье. Но как только она получит альтернативный путь экспорта, ее руки будут развязаны.

"Это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане",

– настаивает Коболев. Поэтому представители Киева ведут "разъяснительную работу" в США против "Северного потока-2", сообщил чиновник. По его оценке, даже Германию удается понемногу сдвигать в украинскую сторону в данном вопросе.

Ранее стало известно, что Берлин готов усилить инвестиционные вливания в украинскую экономику в обмен на отказ Вашингтона от санкций против "Северного потока-2". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость192693
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Повезло Украине. Нигде больше подобные идиоты не то что государством, а грязным свинарником командовать не будут допущены. А в этой, звиняйте, якобы стране - пожалуйста. Что не властна позиция то идиот на идиоте.
крым наш
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Гость186187
ага. ваш газ не нужен даже в Украине.
скоро себе в джопы будете закачивать - 146% !
а вы от туда высасывать!
М
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ну эта жвачка только для свидомого стада может работать
видимо внутри свинофермы настолько отупели что этого хватает
и то что на донбассе воюют с россией (правда на движение войск в россии наделали кирпичей столько что в нате возмутились)
то же самое с газом,такие бабаки пилят на реверсе с ес но свидомитам рассказывают о независимости
Гость186187
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Гость189982
Т.е. хохлы не пиндят российский газ? Типа закупают в Европе? БУГАГАГА!!! Хохол перестанет пиндить российский газ, только когда отключат транзит.
ага. ваш газ не нужен даже в Украине.
скоро себе в джопы будете закачивать - 146% !
Гость189982
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Т.е. хохлы не пиндят российский газ? Типа закупают в Европе? БУГАГАГА!!! Хохол перестанет пиндить российский газ, только когда отключат транзит.
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