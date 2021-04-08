Путин готов двигаться навстречу США – Кремль

Сейчас американская сторона представляет собой непредсказуемого и агрессивного партнера

В развитии отношений с Вашингтоном Москва готова продвигаться настолько далеко, насколько и ее визави. Такова последовательная позиция президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

По слова Пескова, Путин является сторонником "добрых отношений" с США, несмотря на враждебность Вашингтона. Москва никому не угрожает, ни с кем сама не портит отношения, напротив, готова двигаться навстречу партнерам, по крайней мере, в тех областях, в которых заинтересована.

При этом сейчас США представляют собой непредсказуемого, агрессивного собеседника, поэтому Россия готова и к самым негативным сценариям развития отношений, включая высылку дипломатов. Позиция принципиальна:

"Мы никогда и никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы",

– приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Ранее США и еще несколько стран сделали резкое заявление в адрес России, обвинив ее в эскалации конфликта на Украине. На этом фоне американские аналитики рекомендуют Вашингтону усилить армию Киева, чтобы его руками "причинить реальную боль" Москве. О том, что военные поставки на Украину идут, накануне заявил Пентагон.