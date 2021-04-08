Появление западных советников всегда знаменует наступление Незалежной, считает политик

Российский политический деятель, публицист Захар Прилепин высказался о ситуации с Украиной. Публицист таким образом прокомментировал визит главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича в Незалежную.

По словам Прилепина, появление представителя Североатлантического альянса на Украине говорит о том, что скоро на территории Донбасса начнется весьма серьезное обострение ситуации.

Политик напомнил, что с 2014 по 2017 годы украинская сторона в принципе не особенно церемонилась в ведении военных действий, и каждый раз после отъезда советника принималась накалять обстановку в Донбассе.

"То есть связь была прямая. Как только уезжал гость – на другой день начиналось", – написал Прилепин на своей странице в ЖЖ.

7 апреля Пич прибыл в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе, где встретился с генералом ВСУ Русланом Хомчаком. Стороны провели диалог об операции украинских вооруженных сил в регионе, а также безопасности вокруг государственных границ. Сам представитель Североатлантического альянса заявил, что члены НАТО продолжают поддерживать украинских партнеров, о чем писало Regnum.

Ранее генерал СБУ Василий Вовк заявил, что украинская сторона может лишиться своих отдельных территорий из-за позиции НАТО. По мнению военнослужащего, в случае участия альянса в донбасском конфликтае Киев лишится подконтрольных себе территорий, расположенных на востоке Украины. Таковы будут итоги вооруженного конфликта, если в ситуацию вмешается российская армия. НАТО отступит, а Украина останется в проигрыше, выразил уверенность Вовк.