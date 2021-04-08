Путин обратил внимание Меркель на провокации ВСУ в Донбассе

Путин обратил внимание Меркель на провокации ВСУ в Донбассе
Фото: Kremlin Pool/ via Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. В беседе с коллегой по телефону президент России заявил, что провокационные действия украинской стороны направлены на целенаправленное о обострение ситуации в Донбассе.

По информации пресс-службы Кремля, в ходе диалога оба лидера обсудили ряд важнейших международных тем, обменявшись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Так, президент России обратил внимание канцлера ФРГ на то, что Киев намеренно обостряет обстановку на территории юго-востока Украины, где находится линия соприкосновения, о чем сообщается на официальном сайте главы государства.

Путин также подчеркнул, что стороны должны неукоснительно соблюдать ранее достигнутые договоренности, а также проводить меры, нацеленные на налаживание прямого диалога с ЛНР и ДНР. Президент отметил, что усилия должны проводиться и в рамках оформления особого статуса Донбасса.

Главы государств призвали стороны конфликта с сдержанности и нацеленности на переговоры в рамках Минских соглашений, о чем заявляется на официальном портале российского лидера.

Ранее зампред правительства Украины Алексей Резников заявил, что российская сторона якобы "накручивает ситуацию" постоянными сообщениями о подготовке украинских ВС к обострению ситуации в Донбассе. При этом вице-премьер считает, что Киев действует строго в рамках политико-дипломатического регулирования, пока РФ лишь "мобилизует боевой дух в окопах".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость Сергей
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как говорят немцы да райн да раус.в одно зашло в другое вышло.Это трата времяни доказывать Меркель что белое это белое а черное есть черное.америкосы командуют ЕС.
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