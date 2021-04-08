Это будет началом конца Украины: в России сделали серьезное заявление

Это будет началом конца Украины: в России сделали серьезное заявление
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Наша страна может встать на защиту жителей Донбасса

Если Россию вынудят серьезно вмешаться в происходящее, для Незалежной это плохо закончится. С таким заявлением выступил замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Как сообщает РИА Новости, комментируя ситуацию на Донбассе, Козак не исключил, что наша страна может встать на защиту его жителей, если ее вынудят. При этом он подчеркнул, что начавшиеся на этой территории боевые действия, вероятно, станут началом конца Незалежной.

Ранее стало известно о переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно обстановки на Донбассе. Беседа состоялась 8 апреля. Путин обратил внимание Меркель на то, что провокации украинской стороны направлены на обострение конфликта.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость196865
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Да уж, за эти семь лет Путин "защитил" Донбасс, что называется, от души. На одно только разминирование уйдет лет тридцать. Я уж не говорю о том, сколько заводов Донбасса ни шиша не получили от Кремля, и ни одна тонна донецкого угля не была продана в РФ.
М
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затаилась бандеровская шушера после кирпичей что наложили увидев как российск войска приблизились
это вам саложопые не детей убивать и гражданских которые живут себе ни кого не трогая на лднр
только дернитесь на крым и лднр и все,львов и польша всех не примут,придется тикать в румынию к приебалтам,словом по норам откуда вы и выползли
Гость Сергей
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И конец бандерлогам прилетит с востока. писец прибежит давно уже кончать этот бардак пора.
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