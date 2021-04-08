Давление на правосудие: в Совфеде оценили призыв США освободить Навального

Давление на правосудие: в Совфеде оценили призыв США освободить Навального
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон ни во что не ставит решения российского суда

Американские власти не оставляют попытки навязать свою волю россиянам в решении их внутренних вопросов. Так, Вашингтон считает себя вправе перечить нашему суду и требовать освобождения якобы отравленного и "безвинно" осужденного блогера Алексея Навального. По мнению члена Совфеда Елены Афанасьевой, высокопоставленные американцы просто по долгу службы вынуждены вмешиваться в дела нашей страны.

Сенатор предположила, что уровень эффективности их работы вышестоящее начальство оценивает по количеству вмешательств в дела России. Так Афанасьева отреагировала на недавний антироссийский выпад пресс-секретарши администрации президента Америки – Джен Псаки потребовала выпустить осужденного оппозиционера из тюрьмы. Мнение сенатора приводит телеграм-канал "Комиссия СФ – Суверенитет".

Афанасьева подчеркнула, что американцы продолжают гнуть свою линию и пытаются надавить на систему правосудия нашей страны. В противном случае, Вашингтон грозится очередными санкциями. По мнению сенатора, поведение США явно демонстрирует их приверженность политике вмешательства в дела других государств.

При этом член Совфеда выразила мнение, что американцам выгодно нахождение Навального за решеткой. Таким образом они могут продолжать использовать его как пешку в своих манипуляциях. Вашингтон вряд ли бы пошел на сделку по обмену заключенными, если бы Россия выступила с такой инициативой, отметила Афанасьева.

Ольга ФЕДОРОВА

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